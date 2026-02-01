Los útiles escolares llegan con auomentos de entre el 20 y el 30% respecto al 2025

Por otra parte, Formosa es una de las provincias con mayor presencia de estudiantes en instituciones públicas con un 87,8%, según los datos desprendidos de la Encuesta Permanente de Hogares provistas por el INDEC correspondientes al segundo trimestre del 2025. El porcentaje de alumnos en establecimientos educativos públicos hasta 18 años (incluye nivel inicial, primario, secundario) en el país fue del 68,29%, con Formosa ubicándose casi 20 puntos por encima del promedio nacional, contando además con una importante red de instituciones de educación especial distribuidas en toda la provincia, asegurando equidad territorial y atención integral a personas con discapacidad. Estas escuelas, que abarcan niveles inicial, primario y secundario, incluyen centros de atención temprana y trabajan en inclusión con escuelas comunes, diferenciándose de los fuertes recortes que impone el Estado Nacional a estos sectores vulnerables. -

La Dirección de Educación de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, luego de realizar una serie de relevamientos en diferentes comercios que ofrecen útiles escolares y otros elementos indispensables para el inicio del nuevo ciclo lectivo, constató incrementos diversos y variables según el lugar y que se ubican entre el 20 y el 30% respecto al año anterior. Con el inicio de clases entrando en tiempo de descuentos, los grupos de WhatsApp de las familias de niñas/os empezaron a circular las listas de útiles, de libros, consejos sobre dónde conseguirlos o invitaciones a hacer compras comunitarias. Siempre a un ritmo menor al esperado, todo ese fervor se traslada a librerías y papelerías donde las ventas empiezan a despegar con cautela. Según los propietarios o responsables de estos lugares, “los útiles e indumentaria escolar este año se encontrarían más baratos que el año pasado, incluso existen artículos que se mantuvieron por debajo de la inflación”. Esta situación se explica por múltiples razones que incluyen la caída del consumo, sobre todo en la clase media, la mayor oferta de productos, de precios y calidades distintas, y "sobre todo la disminución del porcentaje de ganancias de muchos comercios que vienen de meses muy complicados". Señalan que "el inicio de clases es una de las fechas que no falla, aún cuando el consumo esté caído la gente sale a comprar", apuntan que "la gente sale más sobre la fecha, consulta y compara precios". Los mismos crecieron interanualmente entre un 20 y un 25 %, empujado principalmente por los aumentos de los artículos de papelería cuadernos y repuestos de hojas, en cambio en "cartucheras o mochilas, las subas son menores", aseguran los comerciantes, pese a que los gastos de servicios, impuestos o alquileres que han crecido e influyen cada vez más en la ecuación comercial, se tratan de absorber para tener ofertas, aún achicando márgenes de utilidad, porque la demanda está complicada. Obviamente, los costos varían según la cantidad de artículos, la calidad o las exigencias en cuanto al diseño. Las mochilas o cartucheras con licencias de personajes de Disney o de superhéroes multiplican por dos o por tres el valor de las comunes. Por otro lado, el relevamiento anual del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina –SACRA-, la canasta escolar registró un incremento moderado, con subas generales que se ubican entre el 10 y el 15%, muy por debajo de los saltos que se habían registrado en 2025. El informe de la entidad comprende una canasta escolar más extensa. Una familia con niñas/os que asisten a escuelas privadas debe afrontar una canasta escolar que hoy ronda entre 370 mil y 400 mil pesos, incluyendo uniformes, calzado y los elementos básicos para el inicio de clases. En el caso de las escuelas públicas, el gasto inicial se ubica entre 270 mil y 280 mil pesos, contemplando guardapolvo, calzado, útiles y conjunto deportivo de verano. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, detalló la información proporcionada por el Jefe de Gestión del Usuario Financiero del Banco Formosa S.A., quien informó que desde el 20/02 al 08/03 del presente año, los clientes pueden ahorrar y financiar sus compras para la Vuelta al Cole con “el Mochilazo”, con las siguientes condiciones: * con Tarjeta Chigüé y Visa, hasta 6 cuotas sin interés, más 25% de reintegro, con un tope de $20.000 por cliente y por tarjeta; * con billetera digital Onda, 25% de reintegro con tope de $20.000, acreditado en el día, escaneado el QR de Onda desde la app de Onda. Los beneficios se dan en rubros como librerías, indumentarias, zapaterías, ópticas, tecnología y comercios adheridos. La lista de comercios se encuentra en el siguiente link: https://www.bancoformosa.com.ar/Se-viene-El-Mochilazo-779.note.aspx. Por último, el funcionario provincial, señaló que venimos recibiendo consultas acerca de los montos de las cuotas que aplicarán los Colegios Privados este año, donde recordamos que el Gobierno Nacional, “dejó sin efecto el marco regulatorio que establecía que las Instituciones de educación privada, debían requerir aprobación a un esquema de ajustes antes de finalizar el ciclo lectivo, para luego informar a las familias valores de matrículas, cuotas, plazos de pago y recargos por atrasos”, con lo cual este año seguramente cada Institución adoptará conductas propias, teniendo en cuenta la realidad social y económica que se vive y siendo notable, la migración que se viene produciendo de los colegios privados a la educación pública y también hacia los colegios privados con subvención estatal, por las razones antes expuestas.



