Laguna Blanca: Este jueves se lanza la campaña de “siembra de segunda” para familias paipperas

En el marco de las políticas de fortalecimiento al sector productivo que impulsa el Gobierno de Formosa, este jueves 12 de febrero se llevará a cabo el lanzamiento de la “siembra de segunda” de maíz, cucurbitáceas y hortalizas dirigido a productores paipperos.

El evento tendrá lugar en el campus de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB) a partir de las 9 horas. Se entregarán 16 variedades de semillas y bioinsumos a más de 1.500 familias productoras de la región norte.

El coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA, Rubén Casco, al dialogar con AGENFOR señaló que “vamos a estar acompañando a las familias paipperas con la entrega de semillas y habilitando la preparación del suelo”.

Precisó que la jornada contará con la presencia de intendentes de 11 localidades de la región norte y referentes productivos, “donde se realizará la entrega los insumos y también se estará capacitando, no solo en semillas, sino también bioinsumos para que el productor pueda trabajar tranquilo y controlar su cultivo”.

Subrayó que el kit incluye “16 variedades de semillas de maíz, zapallo y hortalizas, que vamos a ir trabajando todo el mes de marzo y abril en esta modalidad de siembra segunda”, destacando que “será muy diversificada con variedades muy importantes, como cebolla, zanahoria, repollo, pimiento y tomate”.

Sobre la elección del campus de la UPLaB como sede, Casco consideró que se trata de un lugar “emblemático del Modelo Formoseño”, donde hoy se forman hijos de productores paipperos en carreras como Ingeniería, Medicina y Enfermería.

En este sentido, indicó que “no solo van a participar productores sino también los alumnos que están cursando las diferentes carreras”.

Al concluir, puntualizó que esta entrega “alcanzará a 1500 familias paipperas”, anticipando que “la semana que viene continuamos en otras regiones, como Pirané sur y el oeste provincial, zona de Ingeniero Juárez”.



