La Diocesis de Formosa celebra 69 años

La Catedral Nuestra Señora del Carmen en Formosa, capital, es un hito histórico inaugurado en su forma actual en 1954 y completado en 1966. Iniciada en 1896 por franciscanos, la estructura actual, con influencias neoclásicas, resguarda imágenes históricas traídas en 1879 y es sede de la diócesis desde 1957, siendo Monumento Histórico Provincial. Fue erigida el día 11 de febrero de 1957 con la bula Quandoquidem adoranda del papa

Pío XII, obteniendo el territorio de la diócesis de Resistencia hoy Arquidiócesis.

Fue el primer obispo de la ciudad de Formosa, Raúl Marcelo Pacifico Scozzina, elegido por Pío XII el 9 de mayo de 1957.

Recibió la consagración episcopal el 21 de julio de 1957 y tomó posesión de la sede formoseña el 28 de septiembre de 1957. La Catedral comenzó a construirse en 1896 y se inauguró, como la conocemos hoy, en 1954, con la bendición del primer obispo de Formosa, Monseñor Raúl Scozzina.

Renunció por razones de salud el 31 de marzo de 1978.

Cuya gestión es recordada como un pilar en la historia de la comunidad católica de Formosa.

Fue su Sucesor Monseñor Dante Carlo Sandrelli desde el 31 de marzo de 1978 al 14 de enero de 1998 retirado, por sucesión desde el 14 de enero de 1998 el actualmente, el Obispo Monseñor José Vicente Conejero Gallego...



