Los casos de dengue se mantuvieron sin grandes variaciones esta semana

Desde la cartera sanitaria provincial solicitaron reforzar las medidas de prevención y la limpieza de patios y alrededores, ya que las lluvias registradas en los últimos días favorecen la formación de posibles criaderos de mosquitos.Un nuevo parte semanal del Ministerio de Desarrollo Humano informó que, en la última semana, se han realizado 5.115 test de vigilancia y búsqueda activa de casos febriles, arrojando cuatro de ellos resultado positivo a Dengue.Del total, dos corresponden a Pirané, uno a Riacho He Hé y uno a Laguna Blanca.Además, no hay pacientes internados actualmente en hospitales de tercer nivel de complejidad de la ciudad capital ni pacientes tratados con transfusión de hemocomponentes provistos por el Centro Provincial de Hemoterapia.Tampoco se registraron fallecimientos por Dengue y se realizaron 18 llamadas telefónicas diarias de seguimiento clínico diario a pacientes.En ese marco, desde el 1 de enero de 2026 a la fecha se diagnosticaron 35 casos con el serotipo viral circulante DEN 2 y no se registraron fallecimientos.En cuanto a las acciones de control focal domiciliario y de protección personal, se visitaron 4350 viviendas de las cuales a 2513 se hicieron control focal realizado (bloqueadas); estaban cerradas 1.298; se les negó el ingreso a la brigada sanitaria en 539; y el 133 se erradicó larvas del mosquito.Asimismo, se proveyó de repelentes y larvicidas fabricados por LAFORMED a 2.513; y, para esta logística implementada, se afectaron a 359 personas.