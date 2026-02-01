Iniciaron las inscripciones para la XXIII Fiesta Nacional de la Corvina

Este sábado 21, desde las 8:30 horas, en la Municipalidad de Herradura, comenzaron las inscripciones para la competencia de pesca de la XXIII Fiesta Nacional de la Corvina de Río, que se realizará en dicha localidad en próximo domingo 8 de marzo.

Al respecto, el intendente anfitrión, Ernesto Heizenreder, dialogó con AGENFOR y detalló que la misma continuará el lunes 23 en la sede del Ministerio de Turismo, en Sarmiento 936 de la ciudad capital, de 8 a 12 horas; y de 17 a 19 horas; se replicará todas las semanas de lunes a viernes; y volverá a realizarse con la misma modalidad de esta jornada, en Herradura, el sábado 28.

En esta oportunidad, la categoría del certamen es embarcada a remo y, cada equipo, podrá tener un máximo de dos integrantes que deben ser mayores de 18 años, o bien, mayores de 12 años con la autorización correspondiente de un tutor legal.

El costo de la misma es de 50 mil pesos por equipos que podrán ganar importantes premios como motores marca Yamaha de diferentes caballos de fuerza (HP) además de otros artículos de pesca, trofeos y medallas; y tendrán la posibilidad de participar del sorteo de un flamante automóvil Fiat Mobi 1.0 Trekk y un motor Yamaha 15 HP.

“Hay requisitos que también deben cumplimentar los pescadores, como los elementos de seguridad para navegar, salvavidas principalmente; y tramitar una licencia de pesca, que hasta el día de la alargada, el Ministerio de la Producción va a estar otorgando ahí en el lugar mismo de la pesca”, indicó.

Respecto a la autorización para los menores de edad, el jefe comunal explicó que deben realizarla los padres y/o tutores legales en los correspondientes Juzgados de Paz.

“El costo es verdaderamente económico, para darle posibilidad a que todos participen. Y los premios van a ser muy buenos, como siempre”, aseveró.

Y anticipó que, al finalizar la competencia de pesca, durante la premiación, se concretará, como cada año, un almuerzo de camaradería con todos los participantes en el Camping Provincial del Timbó, por lo que, consideró “todo está previsto para que sea un gran éxito esta edición”.

Organización

“A partir del anuncio de la realización de esta XXIII edición, todo el pueblo, toda la comunidad, todos los emprendedores, estamos abocados a prepararnos para recibir a la gente, cada uno en lo que nos toca”, indicó el jefe comunal.

De esta manera, junto al Ministerio de la Producción, con la Secretaría de Medio Ambiente, con la Federación de Pesca y el Ministerio de Turismo, “estamos coordinando todos los detalles de la parte deportiva de la pesca, que va a ser el 8 de marzo”.

Mientras que, con la Subsecretaría de Empleo, el Ministerio de Economía y el Municipio, “estamos preparando una gran fiesta en nuestra Plaza Unidad Nacional para el sábado 7, a la noche, con importantes artistas”.

En ese marco, Heizenreder adelantó que “estamos ultimando detalles para anunciar la grilla de artistas” porque habrá locales, de provincias vecinas y también de la República de Paraguay.

Por otro lado, respecto a los alojamientos en la localidad y otras actividades que se pueden realizar durante ese fin de semana, señaló que “todos los datos están en la página de Turismo Municipal y en la del Ministerio de Turismo”.

“Tenemos camping, el del Timbó, el camping municipal, que son camping gratuitos. Después hay privados también sobre la Laguna de Herradura y muchos emprendimientos de todo tipo: complejos de cabañas, casas quintas que se alquilan”, detalló.

Y añadió: “En esta fiesta, como la demanda es muy grande también, los vecinos de Herradura adecuan sus casas para, en estos días, brindar alojamiento también a personas”.

Premios

Como en cada edición, se premiarán a los 10 primeros puestos siendo que, el primero, se llevará un motor Yamaha 15 HP (caballos de fuerza); el segundo uno ídem pero de 8 HP; y el tercero, uno de 4 HP.

En tanto que, el cuarto puesto, podrá obtener un canobote; y, del quinto al décimo, productos regionales, artículos de pesca, trofeos y medallas.

Finalmente, se compensará a la pieza de mayor longitud de corvina con un motor Yamaha 4 HP; y al mejor equipo clasificado de damas con un motor Yamaha 8 HP.



