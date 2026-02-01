El Municipio ejecuta perfilado y cuneteo en barrios Salvador Gurrieri y 28 de Junio

La Municipalidad de Formosa retomó los trabajos de perfilado de calles de tierra y cuneteo en distintos puntos de la ciudad, como parte de las acciones de mantenimiento urbano que se realizan de manera sostenida en los barrios.

Las tareas se llevan adelante este sábado en los barrios Salvador Gurrieri y 28 de Junio con el objetivo de mejorar la transitabilidad y favorecer el correcto escurrimiento del agua, especialmente luego de las precipitaciones registradas en los últimos días.

Las tareas que se ejecutan están centradas en el cuneteo con carga directa en el acceso principal al barrio, limpieza de la traza de calles internas y perfilado.

Cuneteo con carga directa sobre la Av. 12 de Octubre y Los Pioneros.

Desde la comuna capitalina señalaron que estos trabajos son fundamentales para preservar el estado de las calzadas y garantizar condiciones adecuadas de circulación tanto para vehículos como para peatones.

Asimismo, se destacó que el perfilado y el cuneteo permiten anticiparse a posibles anegamientos, cuidar la infraestructura existente y acompañar la dinámica diaria de los vecinos y vecinas que transitan estas arterias.

Finalmente, se recordó que el Municipio mantiene un cronograma permanente de intervención en calles de tierra, priorizando las necesidades de cada barrio y reafirmando una política de cercanía que pone el foco en mejorar lo cotidiano.



