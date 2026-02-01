La Policía detuvo a dos sujetos con causas pendientes ante la Justicia

Fueron trabajos de investigación con resultados positivos

Miembros de la fuerza provincial detuvieron a dos sujetos involucrados en el delito de “Abigeato calificado” y dieron intervención a las autoridades judiciales.

El primer procedimiento se concretó el domingo alrededor de las 21:50 horas, cuando personal de la Comisaría Palo Santo realizaba recorridas por las calles internas de la localidad.

Luego identificaron a un sujeto de 23 años que registraba pedido de captura por el delito de “Abigeato Calificado” y orden de detención, según el oficio del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4.

Luego este lunes, alrededor de las 06:45 horas, los integrantes de la Sección Bartolomé de las Casas aprehendieron a un sujeto sobre la Ruta Nacional 81 por estar involucrado en la causa judicial por “Abigeato calificado”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3.

En ambos casos, los sujetos fueron trasladados hasta la dependencia policial, se los notificó de su situación procesal y quedaron a disposición de la Justicia provincial



