Demoraron a dos mujeres con marihuana en su poder

• Fue durante un control vehicular sobre la Ruta Provincial N° 1

Efectivos de la Comisaría Laishí, dependiente de la Delegación Unidad Regional Uno (DUR-1) Mansilla, aprehendieron a una mujer, retuvieron a otra y secuestraron estupefacientes, teléfonos celulares y dinero.

El hecho ocurrió el jueves último, a las 19:30 horas, mientras el personal policial realizaba tareas de control vehicular sobre la Ruta Provincial N° 1, en inmediaciones a un frigorífico de la localidad de San Francisco del Laishí.

En medio de esa actividad, los policías demoraron la marcha de un automóvil Chevrolet Corsa gris en el que se desplazaban la conductora de 39 años y una joven de 17 como acompañante.

Al verificarse el interior de una lata de leche, se hallaron varios envoltorios con una sustancia vegetal, presumiblemente de marihuana.

La situación fue informada al juez de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, quien dispuso la intervención de la Dirección General de Drogas Peligrosas.

El personal especializado acudió al lugar y realizó la verificación de la sustancia, constatándose un total de 21 envoltorios fraccionados en bolsas de polietileno con marihuana.

También se secuestraron celulares y dinero en pesos; mientras que la mujer que conducía el vehículo quedó detenida por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.