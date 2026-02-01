Lanzan campaña de concientización contra maniobras peligrosas en motovehículos

Advirtieron sobre los graves peligros existentes en los encuentros de destreza sobre motocicletas, señalándose que en aquellos que impulsen como clandestinos, se denunciará los organizadores y/o responsables-

Recientemente, tuvo lugar en la Defensoría del Pueblo una reunión que contó con la presencia de varios actores provinciales y municipales vinculados a la seguridad vial, ocasión en la cual se destacó la decisión de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa, de suspender los encuentros de destreza sobre motovehículos, denominado “Domingrau” aludiendo a un nombre de origen brasilero. Los citados eventos, fueron promocionados por un grupo de personas como manera de contención de los jóvenes, así como una oportunidad para regularizar lo atinente a la registración e identificación de las motocicletas. Con relación a este particular, el Defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca expresó: “De la manera en que hemos observado que se desarrollaron los mentados encuentros, no se ha apreciado las aludidas “extremas medidas de seguridad”, asimismo consultamos con expertos quienes nos ilustraron con relación a que el lugar elegido, para nada era adecuado a los fines de resguardar la seguridad psicofísica de los participantes y los ocasionales espectadores. Por otra parte, tampoco se pudo apreciar de qué manera pueda este tipo de actividades generar conciencia en los niños y jóvenes respecto de los peligros de realizar acrobacias al mando de sus motocicletas en la vía pública o en cualquier otro ámbito, pues la peligrosidad no disminuye, por realizarse dichas actividades en un sitio privado. Si se puede apreciar una acción concreta de fomento de las susodichas acrobacias, incluso se proyectó una competencia a nivel local con participación de motociclistas invitados del Paraguay. A todo evento, remarcó el Ombudsman Provincial, no podemos naturalizar la realización de este tipo de encuentros donde participan niños y jóvenes y donde la regla es hacer maniobras que ponen en riesgo la integridad de los participantes. Hemos tomado conocimiento de prácticas en otros lugares del país, en lugares especialmente acondicionados, donde solo se permite la participación de mayores de edad, extremando si en los mismos las medidas de seguridad, tomándose la actividad como deportiva, pero en comparación, nada tiene que ver con lo que se hizo en su momento en la ciudad capital. La Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial Nº 24.449 prohíbe terminantemente realizar maniobras peligrosas que pongan en riesgo la seguridad tanto de los conductores como de terceros, transportados o no, porque la integridad psicofísica y la vida misma, son valores supremos de las personas. Institucionalmente, iniciamos una campaña de concientización sobre los peligros que conllevan las maniobras peligrosas con motovehículos, fijando diversos afiches en lugares públicos. Añadió que, los propios vecinos de distintos barrios, están en alerta por esta creciente modalidad que ha surgido entre los jóvenes motociclistas, que pone en riesgo a los conductores de estos rodados, a los de otros vehículos e incluso a los peatones. A través de las redes sociales, ciudadanos difunden textos, fotos y videos acerca de maniobras peligrosas que incluyen realizar diferentes acrobacias al mando de una moto, tanto en las calles como en las rutas de algunas zonas de la ciudad. Esta forma de conducir surgió en Brasil con el nombre de "Grau da Favela", pero en Argentina se readaptó y la nombraron "Domingrau". Los vecinos, además, reclaman que en horarios nocturnos algunas calles y avenidas se convierten en pistas de "maniobras peligrosas" que incluyen picadas, contra explosiones, con las consiguientes molestias y contaminación acústica, perjudicando gravemente a todo el colectivo de personas autistas, adultos mayores y contribuyentes en general, esto de ninguna manera puede ser aceptado y menos aún autorizado. Por ello se advirtió que existen penalidades que contemplan estas maniobras y en ello se está trabajando, porque la prohibición de los Domingrau, podría ser una medida inmediata, pero no resolvería el problema a largo plazo. La actividad podría simplemente trasladarse a otros lugares o adoptaría formas más clandestinas, aumentando los riesgos. Por el contrario, regular esta práctica en lugares debidamente habilitados ofrecería beneficios tangibles: * Mayor seguridad para los participantes y espectadores, * Reducción de conflictos entre motociclistas y autoridades, * Creación de un entorno propicio para el desarrollo de una disciplina deportiva. Estas manifestaciones representan una expresión juvenil que merece atención y gestión adecuada, por parte del Consejo Deliberante, regulando esta actividad, con espacios adecuados, convirtiéndolo en una oportunidad para transformar un fenómeno espontáneo en un evento seguro y además rentable. Los gobiernos municipales tienen la responsabilidad de liderar este cambio dentro de sus ejidos, equilibrando las demandas de la comunidad con la necesidad de orden y seguridad, contando para ello con las sugerencias y el acompañamiento de quienes estamos trabajando en la seguridad vial, sin obviar, “los reclamos y pedidos de los vecinos, como así también de padres y tutores, quienes demandan mayores y eficaces controles en esta problemática, hoy totalmente desregulada”.



