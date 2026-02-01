El curso PIM del Hospital Distrital 8 “Eva Perón” abordó esta semana la importancia de la salud mental durante el embarazo

Los cambios propios de esta etapa, los miedos y la ansiedad fueron algunos de los temas centrales, junto a herramientas simples para transitar el embarazo con más calma, información y sostén.

El Hospital Distrital 8 “Eva Perón” de la ciudad de Formosa continúa desarrollando encuentros del curso gratuito de Preparación Integral para la Maternidad (PIM), destinado a embarazadas y a sus acompañantes, con el objetivo de brindar herramientas para una gestación saludable y una mejor preparación para el parto, el puerperio y los cuidados del recién nacido.

Como ocurre habitualmente en el marco del PIM, además del equipo organizador participan profesionales de diferentes áreas, que desarrollan temáticas clave para el bienestar durante el embarazo y el cuidado integral de la persona gestante y su bebé.

En ese contexto, esta semana la temática estuvo centrada en la salud mental, con enfoque en un parto humanizado. La actividad incluyó un espacio de intercambio para expresar expectativas, inquietudes y experiencias previas, y la presentación de las asistentes junto al equipo del hospital y la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental (RISaM Formosa).

Al respecto, el licenciado en Psicología Gustavo Gómez, del Servicio de Salud Mental, señaló: “Preparar la maternidad también es cuidar la mente: poner en palabras miedos y ansiedades ayuda a vivir el parto con más calma, información y sostén”.

Durante el encuentro también se compartieron herramientas de acompañamiento, como técnicas simples de respiración, y se brindó un repaso del marco normativo del Parto Humanizado (Ley Nacional N° 25.929), con foco en derechos vinculados a la atención perinatal y en señales de alarma que es importante reconocer a tiempo.

“Conocer los derechos en la atención perinatal y reconocer las señales de alarma es parte del cuidado”, expresó Gómez, remarcando que el acompañamiento sostenido contribuye a transitar el proceso con mayor seguridad y tranquilidad.

Desde el equipo organizador recordaron que el PIM está abierto a las embarazadas y a sus parejas o familiares que cumplan un rol de apoyo, fortaleciendo redes de cuidado desde el embarazo.







