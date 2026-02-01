El PAIPPA amplía sus ofertas en los tres puntos fijos de las Ferias Paipperas

En diálogo con AGENFOR, Zully Zabala, del área de Comercialización del PAIPPA, confirmó que, como todos los viernes, el organismo llevará a cabo las Ferias Paipperas en sus tres puntos fijos, donde los productores de distintas localidades de la provincia ofrecen productos frescos y saludables a buen precio.

De esta manera, indicó que las sedes en la ciudad capital son el Polideportivo del barrio La Paz, el playón del IPAIPPA en Padre Grotti al 1040 y el Centro Comunitario del barrio Nueva Formosa.

“También tenemos ferias en el interior, en algunos puntos como Villa Dos Trece, Villafañe, Laguna Naineck, entre otros que se van sumando a medida del transcurso del año”, señaló.

En cuanto a las novedades de productos, Zabala dijo que incorporaron producciones artesanales como el dulce de mamón hecho en Laguna Blanca y Laguna Naineck y, además, miel orgánica a “un precio bastante económico”.

“Después todos los productos que siempre pueden encontrar en nuestras ferias como huevos caseros, mandioca, batata, limón, acelga, todas las verduras de esta época, así que bastante producción estamos teniendo”, sostuvo.

Por último, recomendó a la comunidad, acercarse por la mañana temprano, desde las 6 horas, porque la demanda de productos es alta.



