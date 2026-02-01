La XXIII Fiesta Nacional de la Corvina de Río será el 8 de marzo

El Ministerio de Turismo de Formosa confirmó que, el próximo 8 de marzo, en la ciudad de Herradura, se desarrollará la XXIII Fiesta Nacional de la Corvina de Río.

En esta oportunidad, durante la jornada, se llevará a cabo la competencia de pesca en la modalidad embarcada a remo, con un costo de inscripción de 50 mil pesos por equipo que podrá estar integrado por un máximo de dos competidores.

Las inscripciones para el certamen se realizarán desde el 23 de febrero en las oficinas de Sarmiento 936 de la ciudad capital, de 8 a 12 y de 17 a 19 horas, mientras que, los fines de semana, se hará lo propio en la localidad de Herradura.

Además, desde la cartera turística, indicaron que habrá concurso de pesca, premiación y almuerzo de pescadores, como así también ferias artesanales y gastronómicas de emprendedores locales.



