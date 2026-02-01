Dengue: Tras las lluvias, refuerzan el llamado a eliminar criaderos de mosquitos

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano instaron a extremar el control de recipientes que acumulen agua en casas y patios, para prevenir la reproducción del mosquito y sostener el favorable escenario epidemiológico de la provincia.

Luego de las lluvias registradas en las últimas horas, la cartera sanitaria provincial reiteró a la comunidad la importancia de reforzar la vigilancia domiciliaria y controlar tanto recipientes pequeños como grandes que puedan acumular agua en patios, veredas y alrededores de las viviendas, ya que allí se reproduce el Aedes aegypti.

En ese marco, el subsecretario de Medicina Sanitaria, Dr. Manuel Cáceres, remarcó: “Lo principal es la eliminación de objetos que pueden juntar agua y convertirse en criaderos”.

A partir de esa premisa, insistió: “Luego de cada lluvia, es fundamental recorrer la casa y el patio y vaciar, descartar o dar vuelta todo elemento que junte agua, como latas, botellas, cubiertas, juguetes, macetas y recipientes en desuso”.

Señaló que en los recipientes que sí se utilizan y de mayor tamaño, como cisternas, piletas de lona, tambores y aljibes, la indicación es tratarlos correctamente: taparlos de manera hermética, colocarlos boca abajo cuando sea posible o aplicar larvicida.

Además, pidió prestar especial atención a elementos de uso constante, como bebederos y comederos de mascotas, floreros y desagües de aires acondicionados, donde no alcanza con vaciar: también hay que refregar las paredes internas con trapo o esponja para desprender huevos que pueden quedar adheridos.

Cáceres recordó: “El larvicida se entrega de manera gratuita durante las visitas domiciliarias de los brigadistas y es efectivo para cortar el ciclo del mosquito”.

Además, reiteró la importancia de la aplicación de repelente, cada dos horas, para prevenir picaduras.

Finalmente, el funcionario llamó a sostener el trabajo conjunto y la participación activa de los vecinos, y pidió que “no bajemos los brazos” en esta lucha contra el dengue.



