Agentes sanitarios realizan recorridas planificadas con vacunación, controles a niños, prevención del dengue y acciones para garantizar agua segura.

El Hospital de El Potrillo sostiene un abordaje sanitario permanente en comunidades originarias del oeste formoseño mediante recorridas planificadas y acciones de prevención y atención primaria que se despliegan durante toda la semana.

Así lo relató Moisés Fernández, agente sanitario del establecimiento, al describir la tarea cotidiana que realizan en terreno y el alcance de la cobertura en la zona.

Fernández explicó que la institución cuenta con internación y servicios como médicos, enfermería, obstetricia, laboratorio, rayos X, vacunación, Atención Primaria de la Salud (APS) y ambulancias, entre otros, y que, desde esa base operativa, se organizan las salidas a las comunidades con un cronograma que se cumple de lunes a sábado.

En ese marco, destacó que las acciones se sostienen con el acompañamiento del Estado provincial, a partir de equipos, recursos, capacitaciones permanentes y herramientas de trabajo que se brindan a través del Ministerio de Desarrollo Humano para concretar un abordaje integral en las comunidades.

Asimismo, precisó que alrededor de 65 comunidades dependen de la cobertura que se coordina desde El Potrillo y remarcó que las condiciones climáticas suelen volver más exigentes las recorridas: “Muchas veces no es fácil porque andamos con 40, 50 grados de calor, pero contar con un medio de movilidad y todo lo necesario lo hace más llevadero”.

Entre las acciones habituales de los agentes sanitarios, mencionó controles de peso y talla en niños y niñas, verificación de carnets y aplicación de vacunas de calendario, antigripal y refuerzos contra COVID-19.

Otra línea central de prevención es garantizar agua segura: incluye la revisión de tanques, la supervisión de la potabilización y el refuerzo de prácticas simples en cada hogar.

“Ayudamos en las casas con la aplicación de las gotitas de lavandina para mantener limpios los tanques”, describió, y agregó: “Eso permite que no haya casos de diarreas en niños”.

En cuanto a la prevención del dengue, indicó que ante casos positivos se actúa de manera inmediata con fumigación, monitoreo del domicilio y seguimiento, como parte de las respuestas rápidas en el lugar.

En ese sentido, Fernández pidió que se valore el trabajo real que se realiza en la zona. “A veces hablan personas que no viven en El Potrillo o que nunca visitaron y opinan sin conocer. Los integrantes del equipo de salud trabajamos todos los días por nuestra gente y por su salud”, expresó.

Por último, remarcó que las recorridas se realizan junto a un equipo de salud integrado por profesionales de distintas especialidades, según las necesidades de cada comunidad, y que en los controles de embarazo se incorpora una partera tradicional para fortalecer el acompañamiento



