La Municipalidad y el SUTRAMUF entregaron kits de útiles escolares para hijos de trabajadores comunales

En una acción conjunta entre la Municipalidad de la ciudad de Formosa y el Sindicato Único de Trabajadores Municipales de Formosa (SUTRAMUF), este viernes se llevó a cabo en el Salón Cultural municipal la entrega simbólica de kits de útiles escolares destinados a empleados municipales con hijos en edad escolar. El acto fue encabezado por el intendente, ingeniero Jorge Jofré, junto al secretario general del gremio, Ariel Aldemar Peralta, y miembros de la Comisión Directiva del sindicato.

Estuvieron presentes, el presidente del Concejo Deliberante, Darío Di Martino; los concejales, Malena Gamarra; José Delguy y Beatriz “Kitta” Segovia; la secretaria de Acción Social, Paula Cattáneo; Jueces de Faltas, funcionarios y empleados municipales con sus niños.

Esta acción es en el marco de una política que ambas partes sostienen cada inicio de ciclo lectivo para aliviar el impacto que la compra de útiles representa en el presupuesto de las familias.

El propio Jofré explicó cómo se gestó la iniciativa: "En un trabajo articulado con los muchachos del Sindicato Único de Trabajadores Municipales, me trajeron una lista de los chicos que cursan el inicial, el primario y el secundario, y como todos los años, nos pusimos de acuerdo para poder darle este beneficio que, en el momento y el contexto que estamos viviendo hoy acá en la Argentina, es importante porque ayuda a las economías familiares", detalló.

Además, el intendente aprovechó la ocasión para dejar un mensaje a los alumnos que vuelven a las aulas: "Lo mejor que podemos dejar los padres a nuestros hijos es el estudio, el conocimiento, porque cuando uno sabe y conoce las cosas muy difícilmente puede ser manejado o engañado. El conocimiento es liberador, libera a la gente y le da su propia autonomía en cuanto al pensamiento, así que hay que apoyar mucho a nuestros hijos para que puedan empezar y terminar un estudio", afirmó.

Desde el SUTRAMUF, Peralta valoró la continuidad de la iniciativa y el compromiso del municipio: "Muy felices de estar nuevamente en esta entrega, esta vez gestionando desde el SUTRAMUF, llevando este pedido al ingeniero Jorge Jofré y él haciéndose presente nuevamente. Es un beneficio muy importante, y aún más en este momento tan difícil que estamos pasando en lo económico", señaló.

"Es algo que vale la pena resaltar porque siempre nos tiene acostumbrados con este beneficio para los chicos y, como en cada evento del año, siempre esta gestión dice presente desde el inicio de la misma", destacó el dirigente gremial.



