Dos camionetas embistieron un control y se interceptó una de ellas, con pedido de secuestro en Buenos Aires

En un breve lapso de tiempo, los conductores de dos camionetas embistieron contra el control de los efectivos de la Dirección General Policía de Seguridad Vial, Delegación Puente Libertad, lo que derivó en la detención de uno de los inadaptados y el secuestro de su vehículo con 64 cajas de cigarrillo.

El hecho ocurrió el jueves último alrededor de las 22:15 horas, mientras el personal policial realizaba tareas habituales de control e identificación de personas y vehículos en el acceso provincial, en El Colorado.

En esas circunstancias, observaron una camioneta Volkswagen Amarok, que ingresaba por Ruta Provincial N° 3 a gran velocidad.

Al recibir señales lumínicas para que detuviera su marcha, el conductor realizó una maniobra peligrosa, embistió el control y puso en riesgo la integridad de uniformados y personal de la Administración Tributaria Provincial, tras lo cual siguió su recorrido por Ruta provincial N° 1.

Luego otra camioneta de similares características también evadió el control e ingresó por la parte posterior de la delegación y dañó un portón de madera.

Ante la situación, se inició un seguimiento controlado por diferentes arterias de la localidad, hasta se secuestró la camioneta en el barrio Sevilla y su conductor quedó detenido tras un fallido intento de fuga.

Después se constató que el vehículo registra pedido de secuestro en Buenos Aires por el delito de “Robo agravado por el uso de arma”, en el Departamento Judicial Avellaneda, Lanús.

Con la colaboración de la Comisaría El Colorado, Delegación Drogas Peligrosas, y personal de Criminalística, se constató en presencia de testigos que el vehículo transportaba 64 cajas de cigarrillos, cuyo avalúo total supera los 71.000.000 de pesos.

Luego se procedió al traslado de los secuestros y el detenido hasta la dependencia policial, donde todo quedó a disposición de la Justicia Federal.