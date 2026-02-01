La Municipalidad realizó mejoramiento integral de calles y enripiado en los barrios Salvador Gurrieri y 28 de Junio

Cuadrillas de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública están llevando adelante un operativo de enripiado, perfilado, limpieza de canales y cuneteo en los barrios Salvador Gurrieri y 28 de Junio, sobre el trazado vial que prolonga la avenida 12 de Octubre hacia estos conglomerados.

Se intervienen tres sectores diferenciados. En el ingreso al barrio Salvador Gurrieri, los trabajos de enripiado cubren unos 150 metros lineales, a los que se suman otros 250 metros frente a la obra de la escuela secundaria, lo que totaliza aproximadamente 400 metros de calzada restituida en ese barrio.

En el barrio 28 de Junio, sobre la calle principal, el operativo abarca un estabilizado y enripiado de alrededor de 700 metros lineales.

El operativo incluye la limpieza de los canales a cielo abierto que cruzan ambos barrios y el cuneteo de las calles laterales, de modo que el agua de lluvia (durante precipitaciones) encuentre camino libre hacia los desagües en lugar de empozarse sobre las calzadas recién reparadas.

El eje que se interviene no es uno más. Es la arteria que conecta al Salvador Gurrieri y al 28 de Junio con el resto de la ciudad, la que usan los vecinos todos los días para llegar al hospital, a la escuela, a la parada del colectivo. Una calle en malas condiciones no solo dificulta la circulación: multiplica el riesgo de siniestros viales para los motociclistas, ciclistas y peatones que la transitan a diario. Estas intervenciones forman parte de la decisión del intendente Jorge Jofré de no detener los trabajos en los barrios aun en un contexto nacional difícil.

La presencia comunal en esos dos barrios, continuarán durante las próximas jornadas con maquinaria pesada y equipos manuales hasta completar la totalidad del programa previsto para la zona.

Una vez finalizados, se realizará el seguimiento de los sectores intervenidos para verificar que el material consolide bien y programar el mantenimiento que haga falta para que la mejora se sostenga en el tiempo.



