CAMEFOR avala y acompaña la Caminata de Mentoreo 2026 en Formosa

La presidenta de la Cámara de Mujeres Empresarias de Formosa (CAMEFOR), Norma Ríos, confirmó la realización de la Caminata de Mentoreo 2026, un evento internacional que promueve el liderazgo femenino, la construcción de redes y el fortalecimiento del empresariado liderado por mujeres.

“La Caminata de Mentoreo es una experiencia transformadora que conecta generaciones, impulsa el crecimiento profesional y fortalece el compromiso de las mujeres con el desarrollo económico y social de nuestras comunidades”, expresó Ríos.

El evento se llevará a cabo de manera presencial el sábado 14 de marzo en distintas ciudades de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. En el caso de Formosa, la actividad se realizará el viernes 13 de marzo, bajo la coordinación y aval institucional de CAMEFOR.

Como se recordará, Voces Vitales promueve el liderazgo de las mujeres como motor para el progreso económico, político y social de las comunidades. Identifica y apoya, a través de capacitaciones, mentoreo y conexiones estratégicas, a mujeres líderes para que continúen creciendo y multiplicando oportunidades.

“Desde CAMEFOR reafirmamos nuestro compromiso con la generación de espacios que potencien el talento, fortalezcan el espíritu emprendedor y consoliden redes sólidas de mujeres que transforman realidades. Cuando una mujer avanza, avanza su empresa, su familia y toda la comunidad”, finalizó Norma Ríos.



