Con gran convocatoria, el operativo “Vuelta al cole” brindó atención integral en el barrio 7 de Mayo

En vísperas del inicio del ciclo lectivo 2026, este martes 24, el Playón del barrio 7 de Mayo se convirtió en el epicentro de una nueva jornada del programa “Fortalecimiento Comunitario” de la Fundación para la Asistencia Solidaria, que en conjunto con distintos organismos del Gobierno de Formosa, permitieron que cientos de familias de la Jurisdicción Cinco accedieron a servicios de salud, apoyo pedagógico y trámites escolares de manera totalmente gratuita.

De esta manera, niñas, niños y jóvenes pudieron acceder a distintos controles y certificaciones con la Libreta de Salud Escolar, fundamentales para el inicio de clases.

La presidenta de la FAS, arquitecta Blanca Denis, destacó la masiva concurrencia desde el inicio de la jornada al espacio de atención solidaria denominada “Vuelta al cole” y subrayó que “este es el séptimo operativo realizado por el equipo, alcanzando un total de casi tres mil niños y niñas atendidos hasta la fecha”.

“Las mamás se van muy contentas porque el lunes 2 de marzo inician las clases y aquí pueden completar la Libreta de Salud Escolar en un solo lugar”, señaló.

El operativo contó con un equipo multidisciplinario que ofreció controles médicos clínicos con pediatras y odontólogos, para la firma de certificados de aptitud física y bucodental.

También destacó que “nos acompañó el equipo del Hospital de Alta Complejidad para realizar electrocardiogramas de forma automática ante la detección de cualquier anomalía cardíaca”. Asimismo, comentó que “el centro de salud local dispuso de un equipo de vacunadores para completar el calendario escolar”, además de “psicólogas, psicopedagogas y servicios de peluquería gratuita para los estudiantes”.

Denis anticipó que “esto no termina acá; nosotros vamos a continuar la otra semana, después de que inicien el ciclo lectivo, recorriendo los diferentes barrios”, recordando que “este jueves y viernes vamos a estar trabajando en lo que respecta a la distribución del kit escolar que el gobernador Gildo Insfrán garantiza cada año”.

En este marco, recordó que “el lunes 2 de marzo, junto al inicio de clases, el Gobernador inaugurará tres nuevos establecimientos educativos (inicial, primario y secundario) en el complejo urbanístico 28 de Junio y Fray Salvador Gurrieri, con capacidad para 1.500 alumnos aproximadamente”.

Por todo esto, al concluir resaltó que “en Formosa vivimos la contracara de lo que se vive a nivel nacional”, enfatizando en que “mientras a nivel nacional todos los días escuchamos de despidos, en Formosa la obra pública se ha reactivado con recursos del Gobierno provincial”.

Y aseguró que “esto es el símbolo del proyecto político, del Modelo Formoseño y la justicia social que tanto pregonamos y que es una realidad para nosotros”, cerró.

Por su parte, Susana Portillo, vecina del barrio República Argentina, que asistió con sus dos hijos en edad escolar para completar sus vacunas, expresó su gratitud y subrayó que “fue muy lindo y completo el operativo”, destacando que “la atención fue muy rápida”.







