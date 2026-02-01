La Municipalidad avanza con el Programa de Responsabilidad Ambiental Comercial

La Municipalidad de Formosa, a través de su Coordinación de Ambiente y Transición Energética, continúa impulsando el Programa de Responsabilidad Ambiental Comercial (PRAC), una iniciativa que promueve la recolección diferenciada de residuos reciclables en origen, destinada específicamente a los comercios de la ciudad.

El PRAC tiene como objetivo que los locales comerciales separen sus residuos reciclables y, a través de una aplicación digital, puedan solicitar el retiro del material en días y horarios previamente establecidos. Actualmente, el equipo de la Coordinación de Ambiente se encuentra recorriendo distintos sectores comerciales, entre ellos la avenida 25 de mayo y diversos barrios, con el propósito de difundir el programa y sumar nuevas adhesiones.

Laura Díaz Roig, titular del área comentó: “Nosotros, en este momento estamos recorriendo los distintos locales de la avenida 25 de Mayo, ya venimos recorriendo otras zonas comerciales de distintos barrios con la intención de dar a conocer de qué se trata el programa y lograr también más adhesiones. Tenemos ya varios comercios que hoy están trabajando con nosotros desde el PRAC y la idea es seguir sumando”.

“El programa implica la adhesión a pasar a formar parte de una aplicación, una plataforma donde pueden solicitar diferentes días y en diferentes horarios el retiro al material exclusivamente reciclable. Nosotros trabajamos los materiales de cartón, vidrio, plástico, lata y lo que implica también residuos de artefactos eléctricos y electrónicos que, en los comercios, sobre todo en lo que es instituciones, hay mucho y no tienen dónde tirar y eso tiene un valor en la economía circular, con lo cual el PRAC lo que busca es que ese residuo se lo retire desde el comercio para poder incluirlo en esa economía circular que lo trabajamos desde el centro ambiental”, explicó.

Los comercios interesados en adherirse pueden comunicarse al 0800-99-9914-7, línea de atención al vecino, donde recibirán asesoramiento sobre los pasos a seguir. También pueden contactarse directamente con la Coordinación de Ambiente, ya sea por teléfono, WhatsApp o correo electrónico (coordinacionambiente.fsa@gmail.com).

Desde el Municipio aseguraron que se brinda acompañamiento personalizado, incluso con visitas a los locales si es necesario, para explicar cómo descargar y utilizar la aplicación, que es de manejo sencillo.

Asimismo, señalaron que los comercios que se adhieren al programa reciben acompañamiento institucional, destacando su compromiso ambiental ante la comunidad.

Con estas acciones, la ciudad avanza en la construcción de una Formosa más sostenible, promoviendo la responsabilidad ambiental en el sector comercial y consolidando un modelo de gestión basado en la economía circular.



