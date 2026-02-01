Dengue: tras las lluvias refuerzan el llamado al control domiciliario

Las autoridades sanitarias provinciales remarcaron que es fundamental revisar viviendas y patios luego de cada precipitación para evitar la formación de criaderos del mosquito Aedes aegypti.

De acuerdo con el último reporte epidemiológico provincial, la semana pasada se confirmaron solo cuatro casos de dengue en todo el territorio: dos en Pirané, uno en Riacho He Hé y uno en Laguna Blanca.

El subsecretario de Medicina Sanitaria, doctor Manuel Cáceres, sostuvo que este escenario “es resultado del trabajo sostenido que lleva adelante el Gobierno de la provincia junto al compromiso comunitario, pero para que se mantenga es clave no relajar las medidas preventivas”.

En esa línea, explicó que después de cada lluvia es necesario recorrer la vivienda, descartar los objetos en desuso, dar vuelta aquellos que puedan acumular agua y mantener correctamente tapados los recipientes de uso permanente.

“Muchas veces el criadero está en objetos pequeños que pasan desapercibidos. Por eso insistimos en que cada vecino dedique unos minutos a revisar su casa y su patio”, afirmó.

Entre los elementos que requieren especial atención mencionó latas, botellas, cubiertas, juguetes y macetas en desuso, y recordó que los depósitos de mayor tamaño —como cisternas, aljibes o piletas de lona— deben permanecer herméticamente cubiertos o recibir tratamiento con larvicida.

También destacó que el larvicida se entrega sin costo durante las visitas domiciliarias de los brigadistas y constituye una herramienta eficaz para interrumpir el ciclo del mosquito.

Advirtió además que en recipientes de uso cotidiano, como bebederos de mascotas, floreros o desagües de aires acondicionados, no alcanza con cambiar el agua: es necesario cepillar las paredes internas para eliminar posibles huevos adheridos.

Finalmente, insistió en la utilización de repelente como medida complementaria y remarcó: “La prevención es una tarea diaria y colectiva; si sostenemos estas acciones, podemos mantener controlada la situación epidemiológica”.



