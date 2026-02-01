“Encuentro Saludable” brindó atenciones gratuitas en El Centro Comunitario La Nueva Formosa

En la tarde del lunes 23, a pesar de la lluvia registrada, se acercó un importante público a una nueva jornada de atenciones gratuitas en el marco del denominado “Encuentro Saludable”, cuya actividad tuvo lugar en el Centro Comunitario del barrio capitalino La Nueva Formosa.

La coordinadora de ese espacio comunitario, Anahí Romero, indicó que “más de 250 personas” fueron atendidas, y confirmó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que la semana pasada también se había llevado a cabo esta misma actividad con una gran concurrencia.

Recordó que las personas deben llevar la Libreta de Salud Escolar y el Certificado de Vacunas para que los completen los profesionales de la salud. Estos son requisitos solicitados por las instituciones educativas en cada comienzo del ciclo lectivo, del mismo modo que los Certificados de Bucodental y Aptitud Física, los cuales también fueron expedidos.

También comentó que se brindó refrigerio a los niños; “pororó y jugo, además el servicio de pintacaritas y el clásico pelotero”.

Por todo esto, Romero expresó un agradecimiento especial a la dirigencia justicialista, principalmente, a Teresa Galván, los diputados Hugo García y Agustín Samaniego; Otilia Morales, quienes hicieron posible acercar estos servicios de salud a los vecinos.

Actividades

Por otro lado, se informó acerca de las actividades en el Centro Comunitario, que comenzarán a partir del comienzo del ciclo lectivo 2026, el lunes 2 de marzo.

Detalló Romero que en ese espacio se dará inicio a las capacitaciones de repostería y a la convocatoria a inscripciones para la Terminalidad de los Estudios Primarios, así como el lanzamiento de huerta y jardinería. Se comenzará nuevamente, asimismo, con las actividades de la Subsecretaría de Cultura, que son malambo, folklore, guitarra.

“Más otras que se les dio continuidad en verano”, por tanto, “invitamos a todos los vecinos a que se acerquen” para sumarse a estas propuestas, para eso, “estamos de lunes a viernes desde las 7 hasta las 22 horas, de corrido, y los sábados de 8 a 12 y de 15 a 20 horas”, precisó por último.



