La Delegación Zonal Capital realizó múltiples designaciones a docentes del Nivel Primario

Este miércoles 18 de febrero, desde las 9 horas y en coincidencia con el retorno del personal docente a la actividad áulica, la Delegación Zonal Capital, en su sede de Dean Funes al 381, realizó diversas designaciones y reasignaciones a docentes del Nivel Primario.

Al respecto, la delegada zonal, Patricia Argüello, especificó que, durante la jornada, se designaron docentes con ubicaciones transitorias, por continuidad pedagógica; y, reasignaciones de funciones.

Del mismo modo, el próximo jueves 19, se concretarán los ofrecimientos de cargos interinos o suplentes a docentes sin cargo, desde las 19 horas.

“Vienen y asisten en esta primera instancia nuestros colegas que deben hacer sus continuidades en su cargo, que ya estaban, como así también los colegas que tienen sus ubicaciones transitorias. Tenemos que hacerla en este ciclo 2026. Y las reasignaciones de funciones de los colegas que también están cumpliendo en alguna institución, y les reasignamos sus funciones según la situación de cada uno de ellos”, explicó.

Y añadió que, para el ofrecimiento de cargos interinos y suplentes, se tiene en cuenta la lista de puntaje que “ya salió exhibida” por lo que, en la jornada de este miércoles, “los colegas vienen a notificarse de esa lista de puntaje”.

“Nosotros tuvimos un periodo de inscripción. Tenemos que corroborar ahora si salimos en la lista de puntaje, si estamos, venimos, nos notificamos de la lista de puntaje. Todas las delegaciones de la provincia deben tener exhibida su lista y los docentes deben asistir, hacemos mucho hincapié en esto”, indicó.

Y aclaró que, para la designación de cargos de maestros de grado, uno de los requisitos “para completar nuestros papeles de solicitud de cobertura es salir en lista de puntaje” por ello, insistió, “es muy importante”.

Asimismo, la funcionaria aseguró que la concurrencia a los ofrecimientos es “masiva” ya que “son muchísimos colegas” en la provincia y que “las oportunidades que tenemos en este inicio de ciclo es que hay muy buenos cargos”.

“Yo asisto, soy colega sin cargo, nombramos la lista y voy tomando posesión, según lo que a mí me interese, de lo que se va a exhibir mañana en la planillita de cargos”, agregó.

En esa línea, Agüello detalló que, cuando un docente inicia su actividad, tiene un “puntaje de base” y, luego, “a medida que vamos pasando nuestra trayectoria institucional, vamos sumando por año”.

“Y también un dato muy importante, que son nuestras capacitaciones y nuestras formaciones que tenemos en el Instituto Pedagógico Provincial (IPP) con diferentes puntajes que nos dan de acuerdo a las capacitaciones que nos ofrezcan. Pero para eso yo, colega, tengo que asistir, formarme, perfeccionarme y, por sobre todas las cosas, cumplimentar con los periodos de capacitación”, señaló.

Y ratificó: “Debemos iniciar y finalizar para que después nos den los puntajes necesarios. O sea, mayor puntaje significa mayores capacitaciones hechas por este docente”.

Estás instancias formativas, garantizó la Delegada Zonal, son gratuitas porque “tenemos la suerte y la dicha de tener un IPP que nos brinda la formación necesaria, nos acompañan, nos forman”.

“Tenemos un equipo de capacitadores también de la Dirección de Nivel Primario, con el cual trabajamos intensamente y arduamente y, por sobre todas las cosas, valoramos la posibilidad de poder formarnos y capacitarnos de manera gratuita, que es lo que nos brinda el Gobierno de la provincia de Formosa desde nuestro IPP”, cerró.



