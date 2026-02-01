El intendente Jofré recibió a niños y niñas que realizaron una visita guiada por la ciudad

Durante la mañana de este miércoles el intendente, Jorge Jofré recibió a un grupo de niños y niñas de la colonia de vacaciones del club CEP, quienes realizaron previamente un recorrido por distintos lugares emblemáticos de la ciudad como parte de sus actividades de cierre de temporada.

La visita incluyó la Plaza San Martín, el Museo Ferroviario, el edificio de la Intendencia y el Paseo del Río, entre otros puntos, con el objetivo de que los niños conozcan la historia local y fortalezcan su identidad formoseña.

“La verdad que, como siempre dice el Intendente, el Municipio está abierto para todas las opciones, oportunidades e invitaciones que nos hacen. En este caso específico es la Colonia Vacaciones del Club CEP, que nos han solicitado hacer un recorrido didáctico por la ciudad”, comentó la directora de Turismo de la Municipalidad, Lic. Cristina Salomón.

“Dentro de las actividades que hacen en la colonia de vacaciones, ya que faltan muy poquitos días para cerrarla y que comiencen las clases, así que como parte del cierre de ello estamos con los guías haciendo el recorrido por la ciudad, Plaza San Martín, el Museo Ferroviario, Intendencia, ahora vamos a ir al Paseo del Río, entre algunos lugares para que los chicos, no solamente lo disfruten, sino que también lo conozcan y puedan ser esos voceros y ser esos anfitriones que tanto queremos y difusores de lo nuestro y qué mejor que ellos, nuestros niños”, comentó.

Desde el Municipio destacaron la importancia de que los más pequeños se conviertan en “voceros y anfitriones” de su ciudad, incorporando conocimientos sobre la idiosincrasia, las tradiciones y los lugares históricos que forman parte de la memoria colectiva.

“Siempre decimos que tenemos que comenzar desde la primera infancia, donde ellos van incorporando todos los conocimientos, tanto como le da la escuela como nosotros le podemos dar desde nuestro punto de vista, en este caso específicos, a sabiendas de que el turismo es una de las herramientas más importantes, no solo para tener una oportunidad de trabajo, sino la dinamización de la economía”, cerró.







