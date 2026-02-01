Activa presencia de la Municipalidad en toda la ciudad para mitigar los efectos de la lluvia del martes

Cuadrillas del Comando de Emergencia municipal se dirigieron desde tempranas horas del martes hacia distintos sectores de la ciudad, dando prioridad a los puntos más vulnerables, para evitar grandes acumulaciones de agua durante las precipitaciones de la mañana, inspeccionando además el drenaje en todo el ejido urbano.

Compuesto por personal de distintas dependencias comunales, los equipos recorrieron la red de desagüe pluvial en el casco céntrico y zonas aledañas para constatar su funcionamiento, haciendo hincapié en sectores que suelen presentar anegamientos con caídas de esta magnitud. De acuerdo a lo informado, sobre Av. Néstor Kirchner, en el tramo que va desde Antártida Argentina a Av. Gendarmería Nacional, no se registraron mayores inconvenientes, como así tampoco en inmediaciones del Hospital Interdistrital Evita donde los sumideros pudieron drenar el líquido sin obstáculos.

Otras cuadrillas se encargaron de verificar el funcionamiento del drenaje en barrios más retirados, donde el agua corre casi en su totalidad por canales a cielo abierto que dirigen el líquido a un desagüe central, como también en el Divino Niño, sobre Egidio Tassone, entre Pacífico Scozzina y Av. Néstor Kirchner, y en el Facundo Quiroga, sobre Av. Gendarmería Nacional y Av. Los Pioneros, finalizando en Av. Diagonal.

Es fundamental el trabajo que se ejecuta de manera permanente para el mantenimiento de desagües de todo tipo, así sean los canales a cielo abierto en barrios que cuentan con este tipo de drenaje, o bien el barrido permanente en zonas pavimentadas para evitar la acumulación de residuos en bocas de tormenta, puesto que está comprobado que aquellos que permanecen en la vía pública son los principales causantes de anegamientos.

Por tal motivo, se reitera no arrojar desechos en la vía pública, o bien comunicarse al 0800-9999-147 para solicitar retiros de residuos voluminosos, evitando su prolongada permanencia en parterres que impida el normal escurrimiento de aguas en días de precipitaciones.







