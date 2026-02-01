Ingresó armado a un supermercado y lo detuvieron

• Clientes y transeúntes advirtieron de la situación

Efectivos de la Comisaría Seccional Sexta demoraron a un sujeto que ingresó a un supermercado con lo que parecía ser un arma de fuego; pero durante el cacheo preventivo se comprobó que se trataba de una pistola de aire comprimido, de plástico.

El caso se registró el lunes último, alrededor de las 12:30 horas, y tanto clientes como transeúntes alertaron de la situación, lo que derivó en una respuesta inmediata de los policías, que llegaron al local comercial con todas las medidas de seguridad, ubicaron al individuo en el sector de perfumería, le realizaron el cacheo preventivo y extrajeron de entre sus prendas de vestir lo que parecía ser un arma de fuego real.

Luego el personal de la Dirección General de Policía Científica documentó el objeto e informó que se trata de un aire comprimido.

En consecuencia, se procedió a su secuestro y se inició una causa contravencional, con intervención del Juzgado de Paz.

El infractor fue notificado de su situación legal y continuó en libertad ambulatoria, a disposición de la Justicia.