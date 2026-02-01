Detuvieron a los otros dos implicados en el homicidio del abogado Christian Rogelio Robles

• La agresión se produjo el 29 de enero último y el fallecimiento el 31 de ese mes, en el Hospital de Alta Complejidad

Efectivos del Departamento Informaciones Policiales aprehendieron a los otros dos sujetos por el homicidio del abogado Christian Rogelio Robles y con ellos suman tres los presuntos autores puestos a disposición de la Justicia provincial.

La muerte de la víctima se produjo como consecuencia de las lesiones recibidas en inmediaciones de la avenida Gutnisky y calle Freitas de la ciudad de Formosa. El 29 de enero último, cerca de las 6:00 horas, quedó registrado por cámaras de seguridad el momento en que la víctima se acercó para mediar durante una pelea que tenía como protagonistas a tres personas y en forma repentina una de ellas le aplicó un violento golpe en el rostro, caso en el que tomó inmediata intervención el personal de la Comisaría Segunda y la investigación quedó a cargo de la División Delitos Complejos del Departamento Informaciones Policiales.

En simultáneo, el personal médico del SIPEC lo trasladó en ambulancia hasta el Hospital Central y de ahí fue derivado al Alta Complejidad, donde falleció el sábado 31 alrededor de las 14:50 horas producto de la gravedad de las lesiones.

A todo esto, la detención del primero de los presuntos homicidas, de 32 años, se concretó alrededor de las 3:00 de la madrugada del martes 3 de febrero por parte de efectivos de la Comisaría Mayor Edmundo Villafañe.

En la continuidad de la investigación el viernes último los integrantes del Departamento Informaciones Policiales capturaron a los otros dos presuntos autores de 31 y 50 años, en los barrios Nueva Formosa y San Martín, de esta ciudad.

Los detenidos fueron notificados situación legal en la causa de “Homicidio doblemente agravado por ensañamiento y alevosía, y encubrimiento agravado por la gravedad del hecho precedente”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 2, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.