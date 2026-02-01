Intendente de Riacho He Hé destacó la asistencia del Gobierno provincial al sector productivo

Ramiro Figueredo, intendente de Riacho He Hé, destacó el lanzamiento de la siembra de segunda con el objetivo de fortalecer al sector productivo. El importante evento ocurrió el jueves 12 de febrero en la localidad de Laguna Blanca, más precisamente en la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB).

Refiriéndose a este tema, resaltó a AGENFOR que “es simbólico” que se haya elegido como sede a esta Universidad, porque su creación significó “la posibilidad de que los hijos de los paipperos accedan a los estudios universitarios”.

El jefe comunal además marcó que esta acción impulsada por el Gobierno provincial “es para todos los pequeños productores, sobre todo, en un contexto nacional que los abandona al igual que a los más humildes”, ya que el actual Gobierno del presidente Javier Milei está “en contra de todos ellos”.

En total contraste con la gestión libertaria, aseguró que “el gobernador Gildo Insfrán asiste a los productores en semillas de maíz, cucurbitáceas y hortalizas” a través de esta campaña de siembra de segunda.

Por eso, categórico, afirmó que este es “un Gobierno de justicia social, que siempre se preocupa y ocupa de todas las familias de la provincia”.

Verano 2026

Por otro lado, comentó Figueredo sobre las actividades de verano e indicó que “Riacho He Hé cuenta con un enorme complejo polideportivo, donde se disputaron recientemente las finales del vóley femenino en el marco de un torneo de verano”.

Esta fue la octava competencia en esa disciplina que se organizó en la localidad, puntualizó y agregó: “Además estamos en instancias de semifinales en lo que es el torneo de fútbol infantil en sus distintas categorías”.

También informó el intendente que “están funcionando las escuelas de natación”. Asimismo, se ofrecen en este verano actividades de “aquagym y la modalidad de pileta libre los fines de semana”, las cuales “son gratuitas”, resaltó.

Y sumó que en Riacho existen escuelas de danza, ajedrez, futsal y otras tantas disciplinas.







