Éxito total de los carnavales de Pozo del Tigre

Los Carnavales 2026 de Pozo del Tigre cerraron con un balance altamente positivo, consolidándose como uno de los eventos culturales y turísticos más convocantes de la región.

Durante cada noche, el corsódromo fue escenario de un espectáculo vibrante, con la participación de artistas locales y regionales que ofrecieron música, danza y comparsas, acompañados por una masiva presencia de vecinos y visitantes provenientes de distintas localidades de la provincia.

El evento no solo fortaleció la identidad cultural, sino que también impulsó de manera significativa el turismo local. La llegada de visitantes generó un importante movimiento en sectores como hotelería, gastronomía, comercio y servicios, posicionando a Pozo del Tigre como un destino turístico dentro del calendario festivo provincial.

Asimismo, los emprendedores del Mercado Comunitario formaron parte activa de la propuesta, generando oportunidades concretas de comercialización y fortaleciendo la economía local a partir del trabajo genuino. Gastronomía, artesanías y producción local fueron protagonistas, en un marco de inclusión, promoción del empleo y economía popular.

En este sentido, el intendente Andrés De Yong, destacó que “estos carnavales son posibles gracias al acompañamiento permanente del Gobierno de Formosa, que apuesta a la cultura y al turismo como motores del desarrollo y, a los emprendedores, como eje del crecimiento económico local”.

Además, remarcó que “este tipo de eventos generan movimiento económico, promueven el turismo interno y fortalecen la identidad de nuestro pueblo”.

Desde lo cultural, los carnavales fortalecen las tradiciones populares y el sentido de pertenencia; desde lo social, garantizan espacios inclusivos de participación para familias, jóvenes y adultos y, desde lo económico y turístico, dinamizan el comercio, generan ingresos y potencian el desarrollo local.

De esta manera, Pozo del Tigre volvió a demostrar que, con un Estado presente y un trabajo articulado entre el municipio y el Gobierno provincial, es posible construir políticas públicas que integran cultura, turismo, desarrollo económico e inclusión social, en beneficio de toda la comunidad.







