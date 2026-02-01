El PAIPPA recorrerá esta semana el interior con la siembra de segunda lanzada en Laguna Blanca

El doctor Rubén Casco, coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y abordó el tema de la siembra de segunda de maíz, cucurbitáceas y hortalizas, campaña que fuera lanzada en Laguna Blanca, “donde tuvimos mucha participación”.

En ese sentido, indicó que “diez municipios del interior acompañaron” su lanzamiento en la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), cuya sede se encuentra en la mencionada localidad ubicada al noreste de la provincia de Formosa sobre la Ruta Nacional N° 86.

Cabecera del Departamento Pilcomayo, Laguna Blanca está en una zona productiva que también abastece a los programas provinciales, entre ellos, Soberanía Alimentaria Formoseña (SAF).

Sobre este programa, profundizó que su importancia radica en que con ella se garantiza “la producción y comercialización” primaria. Principalmente, hizo mención a esto cuando se cumplieron ya cinco años desde su puesta en funcionamiento.

En cuanto a la siembra de segunda, informó Casco que la campaña seguirá recorriendo otras localidades del interior, a partir de esta semana está previsto visitar “Villa Dos Trece, Pirané hacia el lado sur y también Ingeniero Juárez”.

En esa comunidad del oeste “productores criollos y originarios cosecharon una gran cantidad de cucurbitáceas, esto es, sandías y melones”, resaltó, reiterando que el Instituto PAIPPA y otros organismos provinciales que acompañan van a continuar “con este lanzamiento, cuya propuesta de trabajo es para todos los formoseños”.



