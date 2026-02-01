El mantenimiento de calles y de desagües pluviales encabezó el plan de acción municipal

En la jornada del miércoles, la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública de la Municipalidad local acentuó sus acciones en barrios de la ciudad, poniendo énfasis en la recomposición de calles como así también en el mantenimiento del drenaje pluvial, acciones a cargo de personal del área junto a cooperativas de trabajo.

Operarios al mando de motoniveladoras, llevaron adelante el perfilado en arterias internas de La Nueva Formosa, a lo que se sumó la higiene en general del lugar. De igual manera accionaron en el B° Villa Lourdes, también con el perfilado y compactación de calles por las festividades de la patrona del barrio.

Por otro lado, en lo que concierne al mantenimiento de desagües pluviales, cobró continuidad el cuneteo mecánico en el B° Divino Niño, puntualmente sobre Egildo Tassone, entre Pacífico Scozzina y Av.Néstor Kirchner, lo que tuvo su réplica en el B° Salvador Gurrieri, precisamente en inmediaciones de la Manzana 54.



