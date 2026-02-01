Este lunes inician las preinscripciones a las nuevas instituciones educativas del Salvador Gurrieri y 28 de Junio

El Ministerio de Cultura y Educación (MCyE) de Formosa, comunicó el inicio del período de preinscripciones para instituciones educativas de Nivel Inicial, Primario y Secundario que serán inauguradas por el Gobernador en el inicio del próximo ciclo lectivo previsto para el 2 de marzo en los barrios Fray Salvador Gurrieri y 28 de Junio de la ciudad capital.

En principio, desde la cartera, aclararon que los niños, niñas y adolescentes que viven en dichos ejidos urbanos tendrán prioridad en este proceso.

De esta manera, en el Nivel Inicial, la preinscripción corresponde al EJI N° 34 y se realizará en dos jornadas: el lunes 23 para salas de 5 años; y, el martes 24, para las de 4 años, en los horarios de 8:30 a 11:30 horas, por la mañana; y de 14:30 a 17:30 horas, por la tarde.

El único requisito para este proceso es la presentación del DNI más fotocopia del mismo del aspirante.

Por su parte, para la EPEP N°548 del Nivel Primario y la EPES N°103 del Nivel Secundario, las preinscripciones se llevarán a cabo también el lunes 23 y martes 24 pero en el horario de 9 a 11:30 horas y de 16 a 18 horas, en el establecimiento correspondiente.

En estos niveles, los requisitos incluyen asistir con tutor o tutora, presentar DNI y fotocopia, boletín o certificado de finalización de estudios y certificación de domicilio.

Desde el MCyE solicitaron a la comunidad que realice el trámite en las fechas indicadas y con la documentación completa, a fin de garantizar una correcta organización del ciclo lectivo.



