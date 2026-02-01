Durante la aprehensión de un sujeto, dos policías sufrieron lesiones

• El malviviente está imputado en una causa judicial por “Robo con el uso de arma de fuego”

Miembros del Departamento Informaciones Policiales detuvieron a un joven, de 23 años, en calle Ejército Argentino al 900 del barrio La Pilar, de esta ciudad, tras oponer una tenaz resistencia y lesionar a dos policías.

El lunes último, alrededor de las 13:10 horas, integrantes de la Sección Robo y Hurto aprehendieron al sujeto, que está involucrado en una causa por “Robo con el uso de arma de fuego”.

En medio del procedimiento, el individuo se resistió al accionar policial, razón por la cual uno de los investigadores fue trasladado de inmediato por sus camaradas hasta el Hospital Central, donde fue examinado por el médico de guardia por una “herida cortante en sector de la cabeza”.

Durante la intervención, se le secuestró al violento sujeto un revólver cargado, una navaja y la motocicleta en la que se desplazaba.

En el lugar se realizaron las diligencias procesales, con la colaboración de los integrantes de la Dirección Policía Científica.

Por el caso, se inició una causa judicial por “Robo con el uso de arma de fuego” y “Atentado y Resistencia contra la Autoridad”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.