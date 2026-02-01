Ingeniero Juárez brilló como pueblo pluricultural y bilingüe en sus corsos color 2026

El Intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, realizó un balance altamente positivo de los Corsos Color 2026, y destacó que fueron el resultado de meses de trabajo coordinado entre el Municipio, las familias juarenses y toda la comunidad organizada.

“Esta fue una fiesta profundamente sentida por nuestro pueblo. Hubo meses de preparación, de elaboración de trajes, de trabajo artístico y de innumerables horas de ensayo. Se trabajó en familia, en comunidad, fortaleciendo nuestra identidad como pueblo pluricultural y bilingue y el orgullo de ser juarenses”, expresó el jefe comunal.

En ese marco, el Intendente subrayó que el Municipio destinó más de quince millones quinientos mil pesos en premios, distribuidos entre las diferentes categorías que participaron en la competencia, reconociendo el esfuerzo, la creatividad y el compromiso de comparsas, agrupaciones y participantes que brillaron en el corsódromo.

Nacif también destacó el impacto económico positivo que generó el evento, ya que durante las tres noches más de setenta emprendedores locales pudieron ofrecer sus productos y servicios. “El carnaval también es trabajo y oportunidad para nuestra gente”, afirmó.

En cuanto a la organización, remarcó el trabajo coordinado de los equipos municipales y la articulación con la Policía de la Provincia de Formosa, garantizando una celebración ordenada, sin venta ni consumo de alcohol y sin incidentes.

Nacif destacó el importante rol que la Dirección de Cultura Municipal, mantuvo en todo el proceso organizativo.

Además, el sonido utilizado durante las tres jornadas fue contratado a profesionales de Ingeniero Juárez, fortaleciendo el trabajo local.

El cierre contó con la participación del DJ formoseño Alan Guerrero, quien hizo bailar a todos coronando tres noches de alegría y encuentro.

Finalmente, el Intendente recordó que los Corsos Color son una tradición recuperada por su gestión. “Cuando asumimos, esta fiesta popular estaba descuidada. Decidimos recuperarla porque creemos que la cultura y el encuentro fortalecen el tejido social. Más de quince mil personas participaron en estas tres noches, entre vecinos y visitantes de la región. Ingeniero Juárez volvió a tener el carnaval que se merece”, dijo.

Nacif dedico un parrafo aparte al apoyo incondicional y permanente del Gobierno de Provincia de Formosa y el Gobernador Dr Gildo Insfran, quien siempre, con la implementacion de políticas federales e inclusivas genera que la igualdad y la equidad lleguen a cada formoseño, vivan donde vivan.







