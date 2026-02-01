Corsos de Ibarreta: Más de 40 mil personas disfrutaron durante las tres noches del evento

Este domingo 16 se realizó la tercera y última noche del tradicional carnaval de Ibarreta que, durante estas jornadas, contó con la presencia de más de 40 mil personas. En esta oportunidad, la edición se llamó “Walter Correa”, en homenaje a un joven participante de una de las batucadas que falleció hace apenas unos meses.

Al respecto, el intendente local, Adán Jarzynski, aseguró que el balance “es muy positivo con un éxito marcado en las tres noches”.

“Finalizamos este trabajo tan grande que lleva un año de organización general, pero que, al igual que todos los años, valió la pena porque volvimos a posicionarnos como la Capital Provincial del Carnaval”, declaró a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

“Esto nos llena de orgullo, porque es el reflejo de lo que es esta gran fiesta libre y gratuita que está incluida dentro del Modelo Formoseño del doctor Gildo Insfrán y la cual, nos permite como municipio, brindarle alegría a la gente en esta época de tanta tristeza originada por el Estado nacional”, agregó.

Además, recordó que participaron “seis comparsas infantiles, de las cuales dos pertenecían a pueblos originarios de las etnias Toba y Pilagá, seis comparsas mayores siendo dos también de estas mismas etnias, dos batucadas mayores y una infantil”.

“Acá hay una competencia fuerte y es por ello que el jurado viene de la provincia de Corrientes”, señaló e indicó que en total “era seis integrantes, tres jurados de mesa, dos de circuito y uno de batería”.

“El crecimiento que ha tenido Ibarreta es exponencial en materia de carnavales y año a año, desde el municipio, trabajamos para que el carnaval continúe creciendo”, subrayó.

Trajes

Por último, comentó que los materiales utilizados en la confección de los trajes son de alto nivel y se traen de Corrientes. Por ello, “durante el año la Municipalidad hace su aporte en materia de ayuda económica realizando eventos para que cada comparsa pueda recaudar y comprar los elementos necesarios”.

Finalmente, esbozó: “Hablamos aquí de un municipio presente que se ocupa y preocupa en atender todas las necesidades de las comparsas, ayudando y colaborando para tratar de que todas lleguen al mismo nivel”.







