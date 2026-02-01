Ibañez destacó que “el balance del trabajo en estos cinco años de SAF es extraordinario”

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia de Formosa, el doctor Jorge Ibañez, participó de la firma de convenio entre el Gobierno provincial y el Banco Formosa para seguir fortaleciendo al Programa Soberanía Alimentaria Formoseña (SAF), que celebró su quinto aniversario.

El ministro brindó declaraciones que recogió la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) acerca de varios temas de actualidad, pero también, principalmente, valoró esta política pública al resaltar que “el balance del trabajo en estos cinco años de SAF es extraordinario”.

Fundamentó lo afirmado diciendo que los objetivos están cumplidos porque, se logró “tanto en las ferias del Instituto PAIPPA como en los espacios de comercialización de Programa de SAF acercarles productos formoseños de buena calidad y precio de los productores a los consumidores, sin intermediarios”.

Es decir que mediante “esta asistencia y apoyo del Gobierno provincial, se evitó que aparecieran ‘los vivos de siempre’ que le compran al productor, ya sea frutas, hortalizas, huevos, verduras, carne, a un precio bajísimo que luego lo comercializan en las ciudades a un precio mucho más alto”.

Entonces lo que se hace con esto es “organizar a estos pequeños productores a través del Instituto PAIPPA”, indicó, y en el caso de SAF invitarlos a formar parte de este espacio, ofrecerles apoyo al contar el programa con la infraestructura necesaria para ir a las chacras, entre otras acciones tendientes a incentivar la producción primaria.

“De esa manera se logra que los productos formoseños lleguen a un buen precio directamente del productor al consumidor”, enfatizó y aprovechó la ocasión para recordar que cuando el gobernador Insfrán lanzó el PAIPPA, ya pensó en cómo “organizar los canales de comercialización”.

Siendo esta precisamente la idea que él tenía, aseguró, añadiendo que otro ejemplo es la asistencia que ofrece el PAIPPA con su frigorífico móvil, a través del cual, por ejemplo, llega al interior para faenar a los chivitos, los cuales son alimentos que se ofrecen en fechas como las fiestas de fin de año.

Después de faenarlos, “siguiendo los controles sanitarios correspondientes, los congela y luego se los traslada en el camión de SAF hasta la Capital”, permitiendo esto lograr que “el productor reciba un precio justo por su trabajo, y el consumidor, que es un trabajador, también logre comprar a un precio justo”, sostuvo el ministro.

Sumó a lo dicho que otro eslabón de esta cadena es Nutrifor, empresa alimenticia “con muchísimos productos liofilizados y que constantemente estar lanzando nuevos alimentos, como el arroz con leche que a los niños les gusta mucho” y es tradicional en nuestra zona.

Inflación

Luego, continuó la entrevista y el ministro Ibañez fue consultado por el 2,9% de inflación de enero que difundió el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), tema en el cual opinó que “no se condice ese porcentaje con la realidad porque hay productos que han aumentado muchísimo”, por ejemplo, “el combustible solo ya supera lo que refleja el INDEC”.

Aparte de esto siguió diciendo, “en el medio existe un problema delicado en ese organismo donde se iba a implementar un nuevo sistema de medición que contemplaba otras cuestiones que el actual deja de lado, por ejemplo, el aumento en el tema de los servicios y la energía”.

Definió tajante que “este índice de inflación es el del Gobierno”, no obstante, “el que vale es el de los precios de góndola, que es cuando uno va a comprar y ahí notas que no condice con el 2,9%”.

“Por lo tanto, la canasta de precios no contempla la realidad de los aumentos”, sintetizó.

Reforma laboral

Después, con respecto a la reforma laboral, declaró que esta iniciativa del Gobierno de Javier Milei “de ninguna manera es beneficioso para los trabajadores y las pymes”, sin embargo, ya logró la media sanción el proyecto de ley en el Senado de la Nación, por lo tanto, “somos respetuosos de las mayorías”.

“Si bien hubo algunos cambios que impulsaron los gobernadores de todas las provincias sin distinción política”, como por ejemplo que se logró sacar “el artículo 191, que le eliminaba alícuotas de ganancias a las grandes empresas, lo que “a las provincias realmente les iba a producir un daño tremendo en la coparticipación”, alertó el ministro, por consiguiente, indicó que “este fue un tema que todos los mandatarios provinciales impulsaron y lograron frenarlo”.

Mientras que en el plano laboral, volvió a reiterar que esta ley “no es la solución, sino que les quita derechos a los trabajadores”, ya que “está hecha a la medida de los grandes intereses”, puesto que “el ejemplo más típico de esto es que si te enfermas fuera de tu trabajo o fábrica y es una gripe de cinco o seis días en que debes guardas reposo, sin embargo, tu sueldo ya será del 50%”.

Coparticipación

Por último, en torno al tema de la coparticipación federal, sostuvo que “comenzamos mal lamentablemente porque cae como un piano”, ya que “el mes de enero fue muy malo: siete puntos abajo y febrero pinta igual”.

Esto significa que “cuando haces la comparación con el mismo mes del año pasado, actualizas esos valores a hoy, estas siete puntos abajo”, explicó, lo que indudablemente “nos afecta a todas las provincias y todos los municipios”.















