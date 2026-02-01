En el marco de su quinto aniversario, Soberanía Alimentaria Formoseña celebró un nuevo convenio

Este sábado 14, durante la mañana, en el punto fijo que está ubicado en la avenida Frondizi 3465 del barrio capitalino Mariano Moreno, se firmó un convenio entre el Gobierno provincial y el Banco Formosa para seguir fortaleciendo a este programa provincial que nació un 13 de febrero de 2021.

Participaron de este acto de firma el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Ibañez; el coordinador del Programa Soberanía Alimentaria Formoseña (SAF), el arquitecto Edgar Pérez; más otras autoridades del Gobierno provincial que acompañaron y también del Banco Formosa.

En cuanto a los términos de este convenio, se anunció que los que realicen compras en los comercios adheridos al Programa Soberanía Alimentaria Formoseña (SAF) tendrán un reintegro del 20% de las compras con un tope máximo mensual de 50 mil pesos durante el período de la promoción.

Asimismo, los comercios adheridos a SAF tendrán un reintegro del 10% de las ventas con un tope mensual de 100 mil pesos durante el período de la promoción, se precisó.

En tanto que son en total 11 los comercios que están adheridos al Programa. Y se fijó la vigencia de este convenio hasta el 31 de marzo de 2026.

Para acceder al beneficio deberán contar los consumidores con la aplicación Onda, indicó Milena Martínez, representante del Banco Formosa.

Pérez dialogó con AGENFOR y resaltó la decisión del gobernador Gildo Insfrán de crear este programa que cumplió cinco años, surgido “en un tiempo muy complejo de pandemia”, en el 2021, “ante la dificultad en ese entonces para acceder a los alimentos”.

En esa situación, recordó el funcionario que se buscaba entonces una alternativa a esa situación “con la producción primaria y las pymes locales, que son las que forman parte del Programa” teniendo también un rol protagónico “el PAIPPA, que nació en 1996 y sentó las bases para apuntar a una verdadera soberanía alimentaria a partir de acompañar a quienes producen en las chacras”.

“Como también –acentuó- ofrecerles desde el Estado condiciones a las pymes para lograr el éxito de esta política pública. Por eso, al cabo de cinco años esto ha crecido, pero no solamente en puntos de venta, volúmenes de comercialización, en actores que participan del Programa, sino también en terminar con la intermediación, generándose recursos genuinos para la mano de obra local”.

También precisó que son más de 20 pymes las que participan hoy del Programa y “hasta el 2025, más de 66 familias paipperas son las que están participando de varias localidades del interior, haciendo un aporte de su producción”.

En cuanto a números del programa, Pérez, indicó: “Se comercializaron más de 400 mil kilos de alimentos en el 2025 y eso generó un monto superior a los 420 millones de pesos”, de ese modo, “se logró fortalecer la producción, que es parte sobre todo de la política pública que tiene el Modelo Formoseño en beneficio del pueblo”, concluyó.



