El Partido Intransigente marchó contra la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno Nacional

Así como sucedió en todo el país, Formosa se sumó a la protesta pacífica en defensa de los derechos de trabajadores y trabajadoras cuya reforma laboral se discute en la Cámara de Senadores. Allí estuvo el Partido Intransigente con las convicciones claras de defender a cada trabajador y cada trabajadora que sufrirán las consecuencias de una reforma que nada bueno traerá para los laburantes.

En Formosa la concentración se produjo en la Plaza San Martín, donde la CGT Regional Formosa, encabezó el acto en repudio al proyecto que en horas será Ley.

Además de los representantes de los trabajadores participaron partidos políticos y organizaciones sociales entre los que se encontraban la dirigencia y conducción del Partido Intransigente.

"Es una iniciativa infame que en nada modernizará el trabajo de los argentinos, por el contrario, es luz verde a los despidos y favor totalmente de las empresas que podrán hacer lo que quieran y no pagar el costo", señaló tajante el presidente del PI profesor Luis Recalde.

"Hace 50 años que se vienen produciendo reformas en lo laboral que comenzó en la última dictadura cívico-militar y este proyecto es un calco exacto de lo que pretendieron entonces y la mayoría sabemos que solo traerá sufrimiento y no lo vamos a permitir. Esta Ley no creará trabajo, es la Ley de Martínez de Hoz y quienes hoy están impulsando lo saben y no les importa porque odian a los trabajadores que son los verdaderos creadores de la riqueza de las empresas". Subrayó finalmente.