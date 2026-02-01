Fortalecimiento al sector industrial maderero: El Gobierno de Formosa firmó convenio para la provisión de mobiliario escolar

Durante la mañana de este martes 24 se firmó un convenio referente a la provisión de muebles escolares entre el Gobierno de Formosa, a través de los Ministerios de Economía, Hacienda y Finanzas y de Cultura y Educación, y la Unión Industrial de Formosa (UIF).

Se trata de un acuerdo originado a partir de la solicitud de los conjuntos escolares para cubrir las necesidades y demandas que tiene el ciclo lectivo 2026.

En el Parque Industrial de la ciudad de Formosa, donde se encuentra una carpintería cuyo propietario es Silvio Lezcano, se organizó una conferencia de prensa. En ese marco, el ministro de Cultura y Educación, Julio Aráoz, puso en valor este acuerdo del Gobierno provincial con la Unión Industrial de Formosa para la provisión de mobiliario escolar, “como se viene haciendo desde hace, prácticamente, 25 años, ininterrumpidamente”.

“Es una de las tantas políticas públicas tendientes a fortalecer y a sostener en ocasiones a la cadena forestal industrial. En este caso, el acuerdo consiste en adquirir mobiliario escolar por aproximadamente 1200 millones de pesos”, indicó.

Asimismo, el funcionario celebró que el mobiliario escolar de las escuelas a inaugurar el próximo 2 de marzo estén hechos por formoseños, “en nuestra propia tierra, por pequeñas y medianas empresas y talleres de nuestra provincia”.

“Pero como trabajamos ordenados, planificados, lo que estamos haciendo ahora es acordar para continuar produciendo en nuestro territorio y atender las demandas durante todo el ciclo lectivo 2026”, indicó.

Sostener puestos de trabajo

Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Económico Horacio Cosenza, al brindar declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), detalló aspectos del convenio, el cual es “muy importante” porque permitirá, por un lado, “sostener puestos de trabajo en todo el territorio provincial. Por el otro, utilizar nuestra materia prima”.

Y agregó que “el dinero, que llega a las cooperativas y a los consorcios lógicamente, se vuelca de nuevo en las mismas localidades donde se producen estos mobiliarios escolares”, de esa manera, “también se evita tener que comprarlos fuera del territorio provincial”.

Cosenza después precisó la cifra de esta entrega: “3700 conjuntos escolares y otros mobiliarios como armarios, estanterías abiertas, lo que hace a una suma de alrededor de $1200 millones invertidos por el Gobierno de Formosa en este sector maderero”.

Esta inversión económica resulta “muy relevante”, subrayó, sobre todo, en un contexto económico nacional de crisis y ajuste brutal, “ya que permite sostener puestos de trabajo a partir de la fabricación de mobiliarios escolares”.

También el funcionario destacó que están trabajando en ello “12 grupos asociativos”, que nuclea a “alrededor de 45 carpinterías y cada una de ellas genera entre cinco y seis puestos de trabajo” con este “círculo virtuoso” desde lo económico. Entonces, así “hoy están realizando esta actividad entre 280 y 300 familias, que son “de las localidades de “Laguna Blanca, Formosa, Pirané, Palo Santo, Fontana y Clorinda”, especificó finalmente.











