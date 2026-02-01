Este jueves se abonarán las pensiones sociales

El Instituto de Pensiones Sociales de la provincia de Formosa, a través de su Dirección de Administración confirmó la fecha de pago de las pensiones correspondientes al mes de febrero de 2026.

El organismo informó que este jueves 26, en una única jornada, se abonará a todas las terminaciones de Documento Nacional de Identidad (DNI). Es decir, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

De esa manera, se efectivizará el pago a los beneficiarios de la provincia de Formosa.



