De la Rosa: Es “un retroceso de 100 años” la reforma laboral de Milei

La diputada nacional de Unión por la Patria por la provincia de Formosa, Graciela de la Rosa, sostuvo que el proyecto de ley de reforma laboral “marca un antes y un después en la Argentina” y “también en la historia de los partidos políticos”, porque “es inadmisible haber votado a favor” por quienes “se denominaban peronistas, como es el caso de Atilio Basualdo”, y otros.

El exintendente de Las Lomitas votó a favor de esta iniciativa libertaria, al igual que Gerardo González. Mientras que los tres diputados formoseños justicialistas, Graciela Parola, Luis Basterra y De la Rosa, en contra de esta iniciativa que “significa un retroceso de 100 años”, aseguró categórica en declaraciones que recogió la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Anticipó que si este viernes 27 el Senado de la Nación finalmente la aprueba, teniendo en cuenta que eso podría llegar a suceder ya que el Gobierno del presidente Javier Milei contaría con los votos para lograrlo, “después, quedará solamente el recurso de la apelación al Poder Judicial, que seguramente llegará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Y agregó, a continuación, que “no puede haber regresión, es decir, está en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional que se incorpora en 1994 -como nuevos derechos-, al cual Milei le tiene una fobia”.

De la misma manera que cuestiona “la igualdad de oportunidades, la justicia social, incluso, la distribución equitativa y justa en la Coparticipación Federal de Impuestos”. Enfatizó que “son todas cuestiones que están contenidas en la Constitución Nacional, donde los Tratados Internacionales tienen un rango constitucional”.

“Además, -agregó también- la bandera del Peronismo es la justicia social, al igual que la defensa de los derechos laborales y sociales de la población, fundamentalmente, de los trabajadores y las trabajadoras”, por consiguiente, “quienes votaron por esta reforma no pueden volver atrás, ya que no es una cuestión de si el Partido Justicialista los expulsa o no”, afirmó tajante.

“El tema es quienes se consideran peronistas y votaron a favor de esta ley de reforma laboral”, reprobó tajante, a la vez que planteó: “La próxima campaña directamente que se alineen al color violeta, que identifica a los libertarios, porque votaron en contra de los derechos de los trabajadores”, sentenció.



