El Ministerio de Turismo hizo entrega de indumentaria y equipamiento técnico al personal de logística

En el marco de la XXIII Fiesta Nacional de la Corvina de Río, a realizarse el próximo 8 de marzo en Herradura, la Ministra de Turismo, la doctora Silvia Segovia, hizo entrega de indumentaria y equipamiento técnico al personal del Departamento de Logística del organismo.

La misma, incluyó borcegos, camisas, pantalones, guantes, herramientas de trabajo y distintos insumos necesarios para el óptimo desempeño de las tareas operativas que demanda la organización de este importante evento del calendario turístico provincial.

Esta acción, se enmarca en las políticas públicas impulsadas por el Gobierno de Formosa, que promueven un Estado presente, acompañando y fortaleciendo permanentemente las áreas de trabajo.

En ese sentido, desde el Ministerio de Turismo se prioriza la seguridad, el bienestar y las condiciones laborales del personal, garantizando que cuenten con los recursos adecuados para desarrollar sus funciones de manera eficiente y segura.

La Fiesta Nacional de la Corvina de Río, constituye uno de los eventos turísticos más convocantes de la región, generando un fuerte movimiento económico y social, por lo que el acompañamiento y la previsión logística resultan fundamentales para su exitoso desarrollo.







