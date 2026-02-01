Firma de convenio para la “Promoción de la Identidad Cultural y Turística de Formosa”





En la tarde del martes 24 de febrero se llevó a cabo la firma del “Convenio marco para la Promoción de la Identidad Cultural y Turística de Formosa” entre el Ministerio de Turismo y la Subsecretaría de Cultura dependiente del Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de Formosa.

Este acuerdo marca un hito en la articulación de políticas públicas destinadas a potenciar el patrimonio provincial.

El acto contó con la presencia de la ministra de Turismo, la doctora Silvia Alejandra Segovia; el ministro de Cultura y Educación, el ingeniero Julio Aráoz; y la profesora Graciela Marechal, a cargo de la subsecretaría de Cultura.

El convenio tiene por objeto establecer un marco general de cooperación, articulación y asistencia recíproca entre ambas instituciones, para planificar, coordinar y ejecutar acciones conjuntas orientadas a la promoción, fortalecimiento y puesta en valor del patrimonio cultural y turístico de la provincia.

De esta manera, se busca contribuir al desarrollo sostenible, la identidad cultural y la integración social.

Entre los objetivos específicos del acuerdo, se destacan promover la integración de la cultura y el turismo como ejes estratégicos del desarrollo provincial, impulsar proyectos, programas y eventos culturales con impacto turístico, fortalecer la identidad cultural formoseña como atractivo turístico, así como fomentar la capacitación y formación vinculada al turismo cultural.

Las líneas de acción conjuntas abarcarán la organización de eventos culturales y turísticos, el diseño de productos y experiencias de turismo cultural, la producción y difusión de contenidos, y el apoyo a iniciativas que promuevan el patrimonio material e inmaterial de Formosa.

Este convenio marco, con una vigencia de dos años, se consolida como una herramienta fundamental para impulsar un desarrollo provincial que entienda a la cultura y al turismo como motores de crecimiento e integración.











