Expectativas por el mensaje del gobernador Insfrán en la Legislatura Provincial

El próximo domingo 1° de marzo, el gobernador Gildo Insfrán dará su mensaje al pueblo formoseño en el marco de la apertura de sesiones ordinarias de la Honorable Legislatura, cumpliendo así con lo que marca el artículo 106 y el inciso 7º del artículo 142 de la Constitución Provincial.

Al ser consultado sobre este acontecimiento de suma trascendencia, el diputado provincial justicialista Hugo García declaró a AGENFOR que siempre genera mucha expectativa el discurso que brindará el primer mandatario, donde hará un balance de lo que “se hizo el año pasado y de lo que se proyecta en este 2026”.

Ello a partir de “fijar los alcances y lineamientos generales de la gestión provincial”, así como haciendo mención, “fundamentalmente, a la política internacional y nacional”, ámbito en el que el legislador advirtió que “cada vez se hace más difícil de sostener el grave problema económico que estamos viviendo en la Argentina”.

En ese sentido, fue categórico en asegurar que “el pueblo está sufriendo las consecuencias del modelo del presidente Javier Milei”, cuya gestión es responsable por los “desocupados, el cierre de industrias, la caída del consumo y la actividad económica”.

Incluso, marcó García que, si bien “estas alertas no las quieren ver”, sin duda, son “la consecuencia de un modelo que ya lo hemos visto en otros momentos y siempre ha fracasado”.

En total contraposición a esto está Formosa que “a partir de ser una provincia desendeudada se proyecta”, teniendo como base principal de sus políticas “al Modelo Formoseño”, subrayó.

Paoltroni

También en otro tramo de sus declaraciones el diputado justicialista cuestionó duramente al senador nacional libertario Francisco Paoltroni, quien “cada vez que insiste con la intervención de la provincia de Formosa pone de manifiesto a las claras su imposibilidad de lograr en las urnas el apoyo del pueblo.

Recordó que Paoltroni cuando se presentó como candidato a gobernador había conseguido “solo el 8% de los votos”, entonces, desestimó por completo sus expresiones, que “son más de deseo personal”, ya que, en nada “se ajustan a la realidad” institucional de la provincia.

Y agregó: “La democracia, como ciudadanos, nos da la posibilidad de elegir y ser elegidos, y al gobernador Insfrán lo han elegido más del 70% de la población”, por consiguiente, “el Modelo Formoseño está claro que representa al pueblo”.

Esto en virtud de que Insfrán, “en cada elección, legitima su mandato popular”, mientras el senador opositor hace “pataleos” propios “de alguien que no consigue que el pueblo lo acompañe”, completó.



