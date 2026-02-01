Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas: Concientización, diagnóstico temprano y esperanza

Cada 14 de febrero se conmemora el Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas, una fecha clave para generar conciencia sobre estas malformaciones del corazón que se desarrollan durante el embarazo y constituyen la patología congénita más frecuente.

En Argentina, nacen aproximadamente siete mil niños por año con cardiopatías congénitas. Se estima que el 70% requiere cirugía antes del primer año de vida y, gracias a los avances médicos, el 90% llegará a la edad adulta, mejorando significativamente su calidad de vida.

Las cardiopatías congénitas son alteraciones en la estructura del corazón o de los grandes vasos sanguíneos presentes desde el nacimiento. Algunas pueden detectarse en etapas tempranas, mientras que otras se manifiestan más adelante, incluso en la adultez. Por eso, el diagnóstico precoz resulta fundamental.

Durante el embarazo, se recomienda realizar un ecocardiograma fetal a partir de las 20 semanas de gestación, lo que permite identificar malformaciones complejas y planificar un tratamiento oportuno. En recién nacidos, la ecocardiografía Doppler color es el estudio principal ante la presencia de soplos cardíacos o signos de sospecha.

En muchos casos, el tratamiento es quirúrgico y puede requerir una o más intervenciones, aunque actualmente también existen procedimientos menos invasivos mediante técnicas percutáneas. Además, el seguimiento médico a lo largo de toda la vida, junto con hábitos saludables y controles periódicos, resulta esencial para reducir complicaciones y favorecer el bienestar.

Atención especializada en el HAC

El equipo de cardiopatías congénitas del Hospital de Alta Complejidad (HAC) “Pdte. Juan Domingo Perón” brinda atención integral en todas las etapas de la vida, desde el diagnóstico prenatal, la infancia y adolescencia, hasta el seguimiento en la adultez.

En el servicio se realizan estudios como el ecocardiograma Doppler fetal, el diagnóstico, control y seguimiento de niños con cardiopatías congénitas, controles de niño sano, seguimiento de adolescentes y adultos, además de tratamientos quirúrgicos y procedimientos intervencionistas hemodinámicos, garantizando una atención especializada y de alta complejidad para cada paciente.

De esta manera, el HAC continúa fortaleciendo su compromiso con una salud pública de excelencia, ofreciendo diagnóstico temprano, tratamientos de alta complejidad y acompañamiento especializado para pacientes y familias.

Asimismo, el Servicio de Cardiopatías Congénitas trabaja articuladamente a través del sistema de derivación de la provincia. Como hospital de Tercer Nivel de Atención, el HAC recibe y asiste casos de mayor complejidad derivados desde distintos puntos del territorio, garantizando el acceso oportuno a una atención especializada, integral y continua.







