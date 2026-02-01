Éxito total: La Fiesta del Rìo, Mate y Terere se consolida como festival regional

La décima edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Río, Mate y Tereré se cerró en la madrugada con un festival celebratorio y de masiva concurrencia que colmó el Paseo Ferroviario. Familias enteras, grupos de jóvenes, adultos mayores y visitantes llegados desde distintos puntos de la región acompañaron el final de las dos jornadas entre música, luces y ovaciones, en una postal intensa de participación popular.

El evento colocó otra vez al río y a la cultura compartida en el centro de la vida urbana, consolidándose como un acontecimiento cultural y turístico de referencia para la capital provincial.

La noche final fue una verdadera síntesis de estilos, generaciones y raíces culturales. En el escenario del Paseo Ferroviario se presentaron el Ballet Municipal Oficial, Jhonas Valdez, Aldana Barboza, Bagualeros, Marisol Otazo y Marianito Gómez, hasta llegar al momento más esperado de la jornada: la actuación de Pico Frank, principal atracción de la noche, que encendió a una multitud compacta frente al escenario con un cierre vibrante y largamente aplaudido. Amaneceres y Siguiendo Huellas completaron la grilla artística, sellando una despedida cargada de emoción y canto colectivo.

En el sector gastronómico, el movimiento no se detuvo. Allí pasaron el Instituto de Danzas “Uniendo Raíces”, Juventud Formoseña, la Escuela Municipal de Danzas Paraguayas, Ramiro Ayala, Sheila Cumbia Oficial, Fabián Sarubbi y las agrupaciones folklóricas “De Peña en Peña”, “Flor de Lapacho” y la peña “Amalgama Folk”. Cada actuación fue recibida con aplausos y coreografías espontáneas que transformaron ese espacio en un corredor permanente de celebración popular.

Bailes improvisados. Niños siguiendo a los grupos folklóricos. Familias completas marcando el ritmo desde las mesas. Una postal que habló de continuidad cultural, de transmisión generacional, de una ciudad que sigue encontrando en la música y la danza un idioma común.

La escena fue elocuente

El predio completo. Escenarios rodeados por miles de personas. Stands gastronómicos funcionando sin pausa. Artesanos conversando con turistas. Familias que regresaban una y otra vez al paseo para no perderse ningún número artístico. Una ciudad concentrada en un mismo espacio, atravesada por una celebración que tuvo ritmo propio y una identidad inconfundible.

Impulsada por la gestión del intendente Jorge Jofré, a través de la Subsecretaría de Deporte, Cultura y Turismo, la fiesta volvió a expresar una línea de trabajo sostenida en el tiempo. Una Formosa que se reconoce en sus orillas, en la hospitalidad cotidiana, en la convivencia entre tradición y modernidad y en la convicción de que el desarrollo también se construye en estos grandes encuentros públicos.

El jefe comunal tuvo una participación activa durante la celebración, recorriendo el predio, dialogando con emprendedores, artistas y vecinos, y acompañando distintos momentos de la programación.

No fue una presencia protocolar. Fue una caminata extensa entre la gente. Saludos, charlas breves, fotografías, intercambio con quienes estaban detrás de cada puesto, con quienes subían al escenario, con quienes simplemente habían ido a disfrutar del fin de semana. Gestos simples que terminaron de sellar el tono de una gestión que concibe estos eventos como espacios abiertos, donde la política pública se vuelve cercana y tangible.

El cierre de la décima edición volvió a reflejar los ejes que atraviesan la gestión del intendente Jorge Jofre.

El río reflejó por última vez las luces del evento y el movimiento de la multitud. Y en esa imagen final quedó registrada una edición que volvió a consolidarse como uno los festivales mas destacados de la región.







