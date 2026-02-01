Otro domingo en que los visitantes colmaron el Parque Acuático

En una jornada calurosa, este domingo 8 de febrero, el Parque Acuático “17 de Octubre” volvió a ser elegido para pasar el domingo en familia y la opción preferida para mitigar el calor formoseño.

Tal es así, que el director de este complejo acuático que se encuentra en el barrio Eva Perón de la Jurisdicción Cinco de la ciudad capital, el profesor Nicolás Pintos, celebró otro cierre de semana de pileta libre de esta propuesta gratuita e inclusiva que el Gobierno de Formosa pone a disposición todas las temporadas de verano.

“Cerramos otra semana de disfrute, con una gran concurrencia de las familias formoseñas que vienen a recrearse y pasar el día en este complejo acuático”, declaró a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), al mismo tiempo que remarcó con alegría que “en el transcurso de la semana pasaron más de 50 mil personas por esta instalación, lo que nos brinda un balance muy positivo que supera los números del año anterior”.

“Marca un gran éxito de esta temporada de verano 2026”, precisó.

Por lo tanto, invitó a las familias que todavía no conocen el parque a que se acerquen a hacerlo, “a que vengan a pasar el verano aquí, a disfrutar y vacacionar en este espacio que es de todos los formoseños”.

“Esta instalación debe ser valorada, porque es producto de un modelo de provincia que es conducido por el doctor Gildo Insfrán, quien decidió que todos los formoseños tengan un lugar así, en donde puedan pasar en familia, contener a los niños y, sobre todo, disfrutar sin costo alguno”.

Por último, Pintos puso en valor el trabajo que conlleva el mantenimiento de la instalación, recordando que “se cuenta con un equipo de 35 personas que ingresan a las cinco de la mañana para poder mantener todos los natatorios, además del sostenimiento del predio, la limpieza de los baños, llegando a tener más de 90 personas que trabajan en las jornadas”.







