Desde la Municipalidad solicitan respetar los horarios de recolección de residuos para aportar a una ciudad más limpia y ordenada

La Municipalidad de Formosa, a través de su Dirección de Gestión Ambiental, solicita nuevamente a vecinos y vecinas respetar el horario de recolección de residuos domiciliarios en el ejido urbano para evitar su prolongada permanencia en la vía pública, a la vez que recordaron el método de retiro de residuos no convencionales.

Raquel Servín, titular del área, precisó “estamos haciendo hincapié actualmente en la recolección de residuos gran tamaño tomando sectores por semana, y por tal motivo queremos remarcar nuevamente no arrojar este tipo de desechos en la vía pública, sea calles o avenidas, o bien comunicarse al 0800-9999-147 para gestionar el retiro, colocándolos en el parterre para el caso”, aclaró.

“También pueden acercarse a la Dirección sita en Av. 9 de Julio y Saavedra para solicitar el servicio, y nosotros armamos una programación semanal para desarrollarlo en todos los sectores”, dijo. “Del mismo modo recomendamos, para el retiro de residuos domiciliarios, sacarlos una hora antes del paso del camión recolector y así evitar olores o el contacto con animales”, concluyó la funcionaria.

Horarios de recolección domiciliaria

Las cuadrillas que efectúan la recolección de 6 a 11, abarcan los barrios: Obrero, Virgen del Pilar, Virgen del Rosario, Villa del Carmen, Don Juan, Nueva Pompeya, Carlos Menem Jr., Santa Isabel, San Agustín, Emilio Tomás, San Martín, Belgrano, Las Delicias, Divino Niño, El Resguardo, La Floresta, Villa Hermosa, Santa Rosa, San Pío X, Laguna Sian, La Nueva Formosa, Parque Urbano, Fleming, Militar, El Quebrachito, 16 de Julio, Sagrado Corazón, Laura Vicuña, San Andrés II, San Antonio, PROCREAR, 12 de Octubre, San Juan II, Fontana, Covifol, Guadalupe, San Juan Bautista, El Pucú, San Jorge, San Pedro, La Paulina, Nueva Italia, Lisbel Rivira, Urbanización España y 25 de Mayo .

La segunda franja horaria va de 13 a 17.30, y corresponde a los barrios: Vial, Mariano Moreno, Evita, Malvinas, Libertad, Villa Lourdes, Illia I y II, Cono Sur, 17 de Octubre, San Isidro Labrador, Itatí I y II, Lote 4, Villa Jardín, Bernardino Rivadavia, Lote 109, 110 y 111, Facundo Quiroga, La Estrellita, San Juan I, Benedetto Fachini, San José Obrero, San Francisco, La Nueva Formosa, Lote 150, Incone, Collucio, Liborsi, 7 de Noviembre, San Cayetano, La Alborada, Hipólito Irigoyen, 2 de Abril, Venezuela, La Paz y Juan M. de Rosas.

En la Jurisdicción Cinco, de 6 a 11.30: Juan Pablo II, Luján, Juan D. Perón, Las Rosas, Municipal, República Argentina, Lote Suar, Eva Perón, Stella Maris, Mbiguá, 8 de Octubre, 20 de Julio, 6 de Enero y 8 de Marzo.

Por la tarde, de 13 a 17.30: 1° de Mayo, El Porvenir, El Mirador, Urbanización Maradona, Simón Bolívar, 8 de Octubre, 7 de Mayo, Antenor Gauna, Monteagudo, El Quebrachito, El Palomar, Las Orquídeas, Los Inmigrantes, Lote 3 bis, La Maroma, Namqom, Lote 33, San Isidro y Barrio Norte.

Por último, de 20 a 23 hs se hace lo propio en los barrios: San Martín norte y sur, Don Bosco, Independencia y San Miguel.



