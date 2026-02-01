Estudiantes de la ruta 86 vivieron la experiencia “Conociendo Mi Provincia”





Días pasados, el vicegobernador Eber Solís recibió “con mucha alegría” a estudiantes, docentes y familias educativas de distintas comunidades de la Ruta Nacional N° 86, quienes visitaron la ciudad capital en el marco del Programa Provincial “Conociendo Mi Provincia”.

La familia educativa de San Cayetano, La Esperanza, El Solitario, Río Muerto, Laguna Tres Pases, Lamadrid, La Media Luna y Pozo Molina, compartieron tres días inolvidables, disfrutando del Parque Acuático “17 de Octubre” y el Complejo Paraíso de los Niños, realizando además “un hermoso recorrido por la Costanera y participando de actividades recreativas y de integración”, subrayó el Vicegobernador.

En ese marco, destacó que “tuve la alegría de compartir un almuerzo junto a ellos, reafirmando el valor de un Estado presente que genera oportunidades, promueve la inclusión y fortalece el vínculo con cada formoseño y formoseña, garantizando igualdad de derechos para todos y todas”.



