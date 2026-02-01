Insfrán dará inicio al ciclo lectivo 2026 con tres inauguraciones educativas en la Capital

El primer mandatario dejará habilitados los modernos edificios de la EPES N° 103, la EJI N° 34 y la EPEP N° 548 en la ciudad capital. Estas obras garantizan el derecho a la educación pública y gratuita en los tres niveles del sistema, con infraestructura de vanguardia que incluye laboratorios, áreas digitales y polideportivos.

En el marco del inicio del ciclo lectivo 2026 en toda la provincia de Formosa, el gobernador Gildo Insfrán inaugurará este lunes 2 de marzo, nuevos edificios educativos en los barrios Fray Salvador Gurrieri y 28 de Junio de la ciudad capital.

Las actividades oficiales comenzarán a las 8 horas con el tradicional corte de cintas y descubrimiento de placa en la Escuela Provincial de Educación Secundaria (EPES) N° 103; continuarán con la Escuela Jardín de Infantes (EJI) N° 34 y culminarán con el acto central que encabezará el Gobernador en el nuevo edificio de la Escuela Provincial de Educación Primaria (EPEP) N° 548 del barrio Fray Salvador Gurrieri, alrededor de las 8.35 horas.

Estas inauguraciones, que abarcan los niveles Inicial, Primario y Secundario del sistema educativo, son el reflejo tangible de una política de Estado que garantiza el derecho a la educación pública, gratuita y con equidad territorial en cada rincón de la provincia.

EJI N° 34

Respecto a los detalles de las obras, la EJI N° 34 ubicada en el barrio 28 de Junio cuenta con seis salas con sanitarios para niños, espacio de guardado, rincón de muñecas, de lectura y juegos, expansión.

También un área administrativa con sala de docentes, dirección, administración, sanitario y office para docentes; SUM con sanitarios hombres, mujeres y accesible; depósito; cocina completa con sanitario para personal de cocina.

Asimismo una sala multipropósito, galerías de conexión, patio de formación, sector de juegos infantiles, patio de servicio con cisterna y tanque de reserva, depósito de limpieza y de maestranza; y cerco perimetral completo incluyendo vereda, alcantarilla para acceso peatonal y vehicular (de servicio).

EPEP N° 548

Por su parte, la EPEP N° 548 del Fray Salvador Gurrieri, tiene un sector administrativo con hall de acceso, secretaría, administración, vicedirección, dirección, sanitarios docentes, sala de archivos y otra de docentes.

En el sector pedagógico y apoyo hay un espacio para gabinete psicológico, cooperadora, dos depósitos, sala de taller, una biblioteca, laboratorio, nueve aulas y el polideportivo semicubierto. Además, el sector de servicio cuenta con un Salón de Usos Múltiples (SUM) y sanitarios para damas y caballeros, discapacitados y para docentes, cocina con depósito para leña y vestuario del polideportivo.

EPES N° 103

En el Fray Salvador Gurrieri también se encuentra la EPES N° 103, flamante edificio que cuenta con hall de acceso, seis aulas, dirección, vicedirección, secretaría, archivo, sala de docentes, preceptoría y sanitarios.

También un SUM, cocina completa, despensa, depósitos, biblioteca /hemeroteca, sala de informática, aula taller de tecnología, laboratorio de ciencias y galerías de conexión, playón deportivo con patio de formación, cisterna y tanque de reserva, vereda perimetral con acceso para peatones y vehículos (de servicio).